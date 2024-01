Until Dawn pourrait revenir dans une version next-gen sur PS5 et PC

Après l'annonce autour d'une adaptation cinématographie d'Until Dawn, de nouvelles rumeurs évoquent l'arrivée d'une nouvelle version du jeu narratif de Supermassive Games sur PS5 et PC.

Mais que se passe-t-il depuis ces dernières semaines autour d'Until Dawn, l'excellent jeu narratif de Supermassive Games lancé en 2015 sur PS4 ? Au cas où vous auriez manqué l'information, nos confrères du site Hollywood Reporter ont révélé récemment qu'une adaptation cinématographique du titre était en préparation chez Sony Pictures. On se demande d'ailleurs pourquoi un tel projet a mis de tant de temps à voir le jour, tant Until Dawn reprend de nombreux éléments du cinéma de genre.

Pour les néophytes, le jeu vous met dans la peau d'un groupe d'adolescents qui décident de se réunir pour faire la fête dans un chalet perdu dans les montagnes. Un tueur masqué viendra gâcher la soirée et les joueurs devront contrôler à tour de rôle chaque personnage. Until Dawn se présente avant tout comme un film d'horreur interactif où vos décisions et vos réflexes (les QTE sont partout) influeront sur le destin de chaque protagoniste.

Si le titre n'a rien de révolutionnaire dans ses mécaniques de gameplay (on reste sur un jeu narratif semblable à ce qu'on a pu voir chez Quantic Dream avec Heavy Rain par exemple), le bébé de Supermassive Games a rencontré un vif succès grâce à son ambiance travaillé, son casting 5 étoiles (on pouvait y voir notamment Rami Malek de Mr. Robot), sa violence assumée et ses multiples embranchements.

Until Dawn bientôt de retour sur PS5 et PC ?

Or, nous venons d'apprendre qu'Until Dawn pourrait bénéficier d'une seconde jeunesse très prochainement sur PS5 et PC. L'information nous vient de billbil-kun, leaker réputé et véritable bête noire de Sony. C'est lui notamment qui a pris l'habitude de coiffer systématiquement le constructeur au poteau concernant la liste des jeux offerts avec les offres PlayStation Plus.

Selon lui, le retour d'Until Dawn sur PS5 et PC sera officialisée dans les 15 prochains jours , durant une éventuelle conférence State of Play surprise de Sony. En outre, ce titre serait en préparation depuis un an minimum. Quid des améliorations attendues ? Sur ce point, l'insider n'a pas d'informations à partager. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'un simple remastered avec un lifting graphique comme d'un remake complet. Bien entendu, il convient de prendre tout ça avec des pincettes, faute de confirmation officielle de la part de Sony.

Source : Dealabs