PlayStation Plus : voici les jeux PS4 et PS5 offerts en janvier 2024

Alors que 2023 touche à sa fin, Sony vient officiellement de dévoiler la première fournée de jeux offerts de l’année 2024 pour le service d’abonnement PlayStation Plus. Comme chaque mois, ils sont toujours au nombre de trois.

Sony Interactive Entertainment a révélé les jeux mensuels du PlayStation Plus pour janvier 2024. Après une sélection qui manquait de titre phare en décembre, Sony revient avec plusieurs jeux très appréciés pour le premier mois de l’année 2024.

Le géant nippon annonce que les jeux seront disponibles à partir du mardi 2 janvier 2024 jusqu'au lundi 5 février 2024. En attendant, on vous rappelle que vous pouvez toujours réclamer les jeux PS4 et PS5 offerts en décembre 2023, et accéder à tout un tas de nouveaux jeux si vous êtes abonnés aux formules Extra et Premium.

Lire également – PlayStation : attention, Sony bannit des comptes sans raison !

VOICI LES JEUX OFFERTS AVEC LE PLAYSTATION PLUS EN JANVIER 2024

En tête du lot de jeux offerts, on retrouve cette fois-ci A Plague Tale : Requiem, qui a été nommé pour cinq prix aux Game Awards 2022, dont celui du jeu de l'année. Pour rappel, c'est l'incontournable Elden Ring qui avait gagné le prix cette année là lors de la cérémonie. Le jeu est accompagné de Evil West, un titre dans lequel vous incarnez un cow-boy chasseur de vampires. Votre mission : vous frayer un chemin parmi les hordes de vampires pour sauver les États-Unis

La sélection de janvier 2024 est complétée par le célèbre jeu indépendant Nobody Saves the World. Créé par DrinkBox Studios, développeur de Guacamelee, Nobody Saves the World est un jeu d'action RPG dungeon crawler dans lequel vous jouez le rôle d'une personne chargée de sauver le monde. Vous pouvez prendre la forme d'une limace, d'un œuf ou simplement d'un homme nu et devenir le sauveur de l'humanité.

En plus des jeux mensuels, le pack PlayStation Plus exclusif Warframe Syrinx Collection sera disponible le 2 janvier. Il comprend de nombreuses armes, armures et objets pour le jeu d'action multijoueur de science-fiction free-to-play.

Voici un récapitulatif des jeux offerts en janvier 2024 sur le PlayStation Plus :