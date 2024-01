PS5 : ce Youtubeur a transformé la console en tablette, le résultat est impressionnant

La chaîne YouTube DIY Perks, spécialisée dans les bidouillages en toute genre, s'est lancé un challenge plutôt ambitieux : transformer la PS5 en console “portable”. Le résultat est plutôt impressionnant.

Dans l'art de bidouiller des consoles pour les transformer de manière totalement inattendue, la chaîne YouTube DIY Perks a acquis une certaine réputation. Déjà en juin 2022, ces experts avaient frappé fort en développant une PS5 Slim de 2 cm d'épaisseur seulement ! Pour faire rentrer la console de Sony dans un écrin aussi fin, DIY Perks a dû notamment supprimer l'énorme système de refroidissement de la PS5 au profit d'un watercooling relié directement au bloc d'alimentation.

Un projet qui sonne comme un petit tacle à Sony

Or, DIY Perks a décidé de se lancer dans un nouveau défi de miniaturisation autour de la PS5. Cette fois-ci, pas question de développer une version Slim de la console, mais plutôt de proposer une variante au format tablette que l'on pourrait glisser dans son sac à dos. Une sorte de PlayStation 5 “portable” de la taille d'un PC portable si vous préférez.

Selon le vidéaste, ce projet a du sens à l'heure où Sony peine encore à se lancer avec brio sur le marché extrêmement porteur des consoles portables. Il faut bien le reconnaître, on attend toujours la réponse de la firme nippone au Steam Deck de Valve, à la ROG Ally d'Asus ou encore à la Switch de Nintendo évidemment. Et ce n'est pas avec le PlayStation Portal, le périphérique de lecture à distance de la PS5, que Sony a inquiété la concurrence…

Un parcours du combattant pour miniaturiser la PS5

Comme vous pouvez vous en douter, transformer la PS5 en un appareil transportable et utilisable n'importe où (à condition d'avoir accès à une prise de courant) n'a pas été de tout repos. Pour cause, il a fallu modifier la carte mère, le système de refroidissement sans oublier l'alimentation.

Concernant la carte mère, il a choisi de conserver celle de la PS5, tout en apportant certaines modifications pour la rendre plus compact. Il a notamment déplacé/supprimé certains composants avant de changer la conception du dissipateur thermique et des ventilateurs. Les résultats sont d'ailleurs encourageants, puisque le processeur ne dépassait pas les 60° C.

Pour l'alimentation, le bidouilleur a opté pour un bloc de 250W Gallium Nitride (GaN) que l'on retrouve sur un grand nombre de PC portables actuels. Il a ensuite créé un câble d'alimentation maison avec un fil de silicone entouré de cuivre. Quant à l'écran, pas de dalle DLC, mais un panneau OLED 4K de 14 pouces récupéré sur un PC portable AlienWare en panne. Quoiqu'il en soit, le résultat final est plutôt impressionnant comme vous pouvez le constater en vidéo.