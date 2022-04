PS5 : la technologie VRR arrive enfin, voici tous les jeux compatibles

Sony a annoncé aujourd'hui l'introduction du taux de rafraîchissement variable sur la console PlayStation 5. La fonctionnalité sera déployée par le biais d'une mise à jour logicielle, qui sera disponible dans le monde entier cette semaine.

Un peu moins de deux ans après la sortie de la PS5, Sony vient enfin d’annoncer l’arrivée de la technologie Variable Refresh Rate (VRR) sur sa console, une fonctionnalité promise depuis novembre 2020. La prise en charge du VRR pour certains jeux PlayStation 5 sera déployée au cours des prochaines semaines.

Pour ceux qui ne le savent pas, le VRR est une fonctionnalité présente sur les téléviseurs de dernière génération utilisant la norme HDMI 2.1. Le taux de rafraîchissement variable améliore les performances visuelles des jeux en minimisant ou en éliminant les artefacts visuels, tels que les problèmes de saccades et de déchirement de l'écran. Le gameplay est alors plus fluide, car « les scènes sont affichées de manière homogène, les graphismes sont plus nets et l’input lag est réduit ». Le VRR sera activé par défaut sur les téléviseurs avec un port HDMI 2.1, mais certains téléviseurs HDMI 2.0 pourraient également en profiter puisque l’agence de certification HDMI n’encadre pas la norme avec des règles strictes.

Quels sont les jeux compatibles avec la technologie VRR ?

Si vous disposez d'un écran compatible, vous pourrez activer le VRR pour tous les jeux, Sony promettant que certains pourront en tirer profit. Cela dit, seuls les jeux qui ont reçu un patch officiel sont assurés d’offrir une amélioration des performances. Les jeux suivants recevront des correctifs VRR au cours des « prochaines semaines » :

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

Dirt 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Sur les jeux cités ci-dessus, les joueurs disposant d’un téléviseur avec un port HDMI 2.1 devraient donc bénéficier d’un petit avantage sur ceux qui ont des écrans plus anciens. Sony a également ajouté une option permettant d'appliquer le VRR aux jeux PS5 qui ne le prennent pas en charge. Sélectionner cette option pourrait améliorer les visuels d'un jeu, mais rien ne garantit que le joueur remarque une différence. Cette option sera disponible sous la rubrique “Écran et vidéo” dans les paramètres système de la console.

