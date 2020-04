PS5 : Sony dévoilera la liste des jeux avant juillet selon une source officielle

On devrait vite en apprendre davantage sur la PS5 : la déclinaison britannique du magazine Official PlayStation Magazine (OPM) tease la sortie de son prochain numéro disponible dès le mois de juin – on sait déjà qu’on y trouvera une liste de jeux disponibles au lancement de la console et des infos sur la nouvelle manette DualSense.

Sony s’affaire-t-il en coulisses pour accélérer le lancement de la PS5 ? C’est en tout cas l’impression que donne la prochaine Une de la déclinaison britannique de Official PlayStation Magazine (OPM). Tout du moins la Une qui est en train de tourner en ce moment sur les réseaux sociaux, accompagnée d’un court teaser vidéo. Dans le court teaser, repéré par le twittos @tidux, on peut voir le logo PS5.

Inscrit en lettres blanches dans un cartouche bleu en forme de losange, on lit « en vente le 2 juin, abonnez-vous en page 54 », suivi de l’inscription « Ça arrive » en lettres majuscules. La suite détaille que « la prochaine génération commence dès le prochain numéro avec nos révélations sur les derniers jeux qui arrivent sur PlayStation 5 et leur gameplay ».

La liste des jeux officielle dévoilée dès le mois de juin ?

L’autre élément, repris par plusieurs sources dont le twittos @NextGenPlayer (dont le tweet est reproduit en fin d’article) c’est une Une présentée comme celle du fameux numéro de juillet – qui serait disponible en version numérique dès le 2 juin 2020. La page de couverture est elle aussi dominée par un logo PS5, mais aussi par la photo d’une manette DualSense.

Au-dessous du logo, on peut lire l’accroche « Un contrôle total« . On apprend en dessous que la prochaine édition révèlera « Tout ce que vous devez savoir sur la manette DualSense, la technologie en détail, la réaction des développeurs, nos impressions et les secrets de son design ».

L’édition dévoilera également une interview du développeur de Quantum Error, l’un des jeux qui arrivent sur PS5. Et promet les premiers détails sur Mortal Shell, de nous dire « pourquoi le remake de Final Fantasy VII est le jeux PS4 de l’année » ainsi que des infos sur la suite de Horizon Zero Dawn. Le magazine proposera également une sélection de « 23 jeux auxquels jouer pendant le confinement ». Néanmoins ces derniers ont peu de chance d’avoir un quelconque rapport avec le catalogue PS5.

Alors que penser de tout cela ? D’abord, nous vous invitons à la prudence. Ces deux éléments sont en effet repris par de nombreux comptes twitter, mais pas par le compte officiel de Official PlayStation Magazine (qui n’a pour autant pas posté de démenti). Ensuite, contrairement à ce que nous avons pu lire ci-et-là, cette fuite n’est pas le signe que la PS5 sera présentée avant le mois de juillet. En fait selon toute vraisemblance, il faudra d’abord que Sony dévoile quelques jeux avant de présenter la console.

Ou le cas échéant que le gameplay des jeux soit montré en même temps que la console histoire d’illustrer l’étendue de ses talents graphiques. Rien n’indique donc que Sony est en train de hâter la présentation de la PS5 dont la fenêtre de sortie reste fixée aux fêtes de fin d’année 2020. Par ailleurs, la possibilité que ces visuels soient de pures créations d’internautes reste importante. On en saura davantage d’ici quelques semaines.