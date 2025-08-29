Le Google Play Store va enfin vous aider à gérer vos app sur plusieurs appareils facilement

Google teste une nouveauté attendue de longue date sur le Play Store. Il devient ainsi possible de désinstaller des applications à distance, sur vos appareils. On vous explique.

En 2025 il est courant de posséder plus qu'un ordinateur et un smartphone. Il y a les tablettes, casques de réalité virtuelle, TV, box… et bien sûr les mobiles de vos enfants. Autant d'appareils qui forment vite un petit parc d'objets high tech à la maison. Ce qui peut devenir vite un peu pénible à gérer. Mais du mieux arrive, en tout cans pour tout ce qui fait partie de l'écosystème Android.

Nos confrères de Android Authority ont remarqué, du changement dans la dernière version bêta du magasin d'applications Google Play Store. Dans la page de chaque application, une nouvelle vue montrant tous vos appareils apparaît désormais. L'utilisateur a alors accès à un bouton “Installer” – qui s'affiche à droite de vos smartphones, tablettes, TV et autres appareils. En une pression depuis cette page, il est alors possible d'installer facilement une application sur toute ou partie de vos appareils.

Installer ou désinstaller des applications à distance sur vos appareils Android serait bientôt possible

Désinstaller à distance une application est également possible, même si, dans la version en cours de test, Google rend pour l'instant cela un peu plus compliqué. L'option n'est pas sur la page des applications mais dans une entrée du menu du Play Store : Gérer les applications et services > Gérer (Manage apps & devices > Manage), puis filtrer la vue avec un appareil, pour que la liste de ses applications s'affichent.

De là on peut les sélectionner et demander leur désinstallation. Pour l'heure ces nouvelles vues ne sont pas disponibles auprès de tous les testeurs de l'application Google Play Store v47.7.19-31 pour les smartphones Android. Nos confrères expliquent avoir dû manuellement activer ce bouton pour qu'il apparaisse. Mais il semble que la nouveauté devrait rapidement être soumise à un test plus vaste.

Avant une possible arrivée en version stable sur tous les appareils compatibles via une mise à jour – ce qui peut encore prendre de quelques semaines à quelques mois. Qu'en pensez-vous ? Utiliserez-vous cette option pour gérer vos appareils ? Partagez votre avis dans les commentaires.