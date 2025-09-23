Google Play Jeux sort enfin de bêta : lancez plus de 200 000 jeux Android sur votre PC Windows

Après trois ans de développement, Google Play Jeux sur Windows franchit une étape majeure : la plateforme permettant de lancer des jeux Android sur PC sort enfin de bêta et devient disponible pour tout le monde.

Google cherche à briser la frontière entre le jeu sur mobile et le jeu sur PC depuis 2022 – 2023 en France. Pour concrétiser cette volonté, la firme de Mountain View a développé une plateforme, qu’elle a baptisée Google Play Jeux. Le but ? Permettre aux utilisateurs de lancer leurs jeux Android préférés sur l’écran de leur ordinateur Windows.

Au mois de mars, l’entreprise a abandonné son approche très sélective des titres compatibles, en rendant accessibles sur PC tous les jeux Android du Play Store via Play Jeux. Jusqu’à présent, ce service fonctionnait en version bêta. Il abandonne désormais son étiquette « bêta » et devient accessible au grand public.

Google Play Jeux sur Windows sort enfin de bêta

Ça y est, le 23 septembre marque l’aboutissement de Play Jeux : après trois ans de bêta, la plateforme en sort enfin. Pour les utilisateurs, cette étape représente avant tout un gage de stabilité. Il ne s’agit plus d’un service que Google expérimente, mais d’un produit durable. Selon nos confrères d’Android Authority, ce changement de statut constitue une nouvelle plutôt rassurante, puisque la firme de Mountain View serait souvent critiquée pour abandonner ses services plus vite que ses rivaux.

Si vous étiez déjà un adepte de Play Jeux sur PC, vous ne devriez pas constater de changements majeurs : la plateforme reste accessible dans les 130 pays dans lesquels elle était déjà disponible et fonctionne comme à l’accoutumée.

Désormais, le catalogue des jeux accessibles compte plus de 200 000 titres, parmi lesquels Subnautica, Enter the Gungeon, ou encore Delta Force. Combo clavier/souris ou manette : à vous de choisir comment vous voulez jouer et votre progression est synchronisée entre votre smartphone (ou tablette Android) et votre PC Windows.

Quelques nouveautés ont aussi été annoncées : les utilisateurs pourront profiter de nouveaux avatars générés par l’IA pour personnaliser leur profil Play Jeux, et Google a mis en place une manière simplifiée pour suivre les statistiques et succès en jeu.