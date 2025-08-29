Le Play Store simplifie la configuration de votre nouveau smartphone grâce à cette nouveauté

Google continue d’apporter discrètement des améliorations à son Play Store. Avec la dernière en date, la configuration de votre nouveau smartphone et de ses applications devrait être moins chaotique, entre les mises à jour et les restaurations.

Le Play Store de Google, qui vient de gagner une nouveauté que personne n’attendait, vous permet de chercher des applications pour les installer ou les désinstaller, consulter des avis, et mettre à jour celles présentes sur votre smartphone. Sauf que, lorsque vous changer d’appareil, cela peut rapidement devenir le bazar dans le Play Store, entre les dizaines – voire les centaines – d’applications à restaurer et les simples mises à jour. Pour remettre un peu d’ordre dans ce chaos, la firme de Mountain View a introduit discrètement une nouveauté dans son magasin d’applications officiel.

Fini le chaos, cette nouveauté du Play Store va simplifier la configuration de votre nouveau smartphone

Google met souvent le Play Store à jour, mais ces changements, qui peuvent parfois vous sauver la mise, passent souvent inaperçus puisque la firme de Mountain View ne les met pas spécialement en avant. C’est le cas avec cet ajustement qui devrait rendre la transition vers votre nouveau smartphone moins éprouvante. Selon nos confrères d’Android Authority, cette nouveauté a été repérée par Artem Russakovskii sur X (ex-Twitter). Dans un fil, il raconte la configuration de son nouveau Pixel 10 Pro XL et la restauration de ses quasi-400 applications – rapportant par ailleurs que son smartphone a dépassé les 100 degrés pendant l’opération.

C’est là qu’il a remarqué que la liste de l’onglet Téléchargements du Play Store est maintenant séparée en deux catégories empilées, intitulées Depuis l’appareil précédent et Mises à jour. Ce changement, qui sépare la file de restauration de la liste des mises à jour, est le bienvenu. Il permet en effet de distinguer en un coup d’œil les applications en train de s’installer et celles qui doivent être mises à jour ; alors que jusqu’à maintenant, le Play Store pouvait rapidement mélanger les deux, rendant le transfert plus chaotique. Si Russakovskii a remarqué cette nouveauté avec son Pixel 10 Pro XL, il semble néanmoins que ce ne soit pas une fonctionnalité spécifique aux Pixel, mais une amélioration du Play Store.