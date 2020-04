Play Store : Google lance une section pour enfants avec des applications éducatives

Le Google Play Store accueille une nouvelle section dédiée aux enfants avec des applications « approuvées par des enseignants ». Chaque application est accompagnée d’une liste qui détaille les raisons pour lesquelles les enseignants l’apprécient.

Le Google Play Store se met à jour et permet aux familles de trouver plus facilement des applications éducatives. Le store accueille une nouvelle section pour « Enfants » contenant des applications « approuvées par des enseignants ». Google affirme que toutes les applications de cette catégorie sont validées par un panel d’évaluateurs, dont plus de 200 enseignants aux États-Unis, et répondent aux exigences de son programme « Pour la famille ».

Cette nouvelle catégorie du Google Play Store devait être proposée plus tard dans l’année, mais Google a décidé d’avancer le lancement dans le contexte du covid-19 où des millions d’enfants sont privés d’école. Google veut apporter sa petite contribution pour permettre aux parents d’occuper leurs en enfants de manière utile. Malheureusement, cette section n’est disponible pour l’heure qu’aux États-Unis. Elle sera lancée dans d’autres pays au cours des mois à venir.

Google a travaillé avec des experts du monde de l’enseignement pour créer le cadre d’évaluation des applications. Elles sont choisies par un panel constitué essentiellement d’enseignants. Ces derniers évaluent les applications sur divers aspects tels que l’adéquation à la catégorie d’âge, la qualité de l’expérience, l’enrichissement des connaissances, etc. Les applications sont regroupées par tranche d’âge : 5 ans et moins, 6 à 8 ans et 9 à 12 ans.

Google inclut également des informations dans la description de chaque application, détaillant les raisons pour lesquelles elle a été choisie par le panel d’évaluation. Environ 1000 applications seront disponibles dans la nouvelle catégorie du Google Play Store dont une soixantaine incluses dans Google Play Pass. Le nombre d’applications validées pour les enfants augmentera au fil du temps. Impossible de dire quand la nouvelle section sera disponible en France. Google affirme qu’il faudra encore patienter quelques mois, sans plus de précision.