Google prépare une fonction qui rendra le Play Store bien plus utile pour découvrir des applications

Google concocte une nouvelle fonctionnalité pour le Play Store qui permettra de sortir des sentiers battus au moment de choisir des applications mobiles pour Android.

Le Play Store est le principal moyen de se fournir en applications Android, mais force est d’admettre que le magasin en ligne n’incite pas à l’exploration. Les mises à jour des applications les plus utilisées se font le plus souvent automatiquement, et personne n'aime avoir à scroller pendant des heures pour savoir à quoi ressemble une application. C’est fort dommage pour les millions de développeurs d’applications qui n’auront jamais la chance d’être aussi bien exposés que les applications vedettes telles que WhatsApp et autre Facebook.

Google a décidé d’améliorer cette situation grâce à une nouvelle fonctionnalité de découverte d’application et un widget plus accessible. Sur son site, AssembleDebug, un leaker expert en produits Google, nous révèle l’existence d’une nouvelle fonctionnalité cachée dans le code source du Play Store dont le nom actuel serait « Cube ». Elle serait apparemment à l’étude depuis le début de l’année 2023. Une mise à jour après l’autre, le leaker a pu observer l’évolution de ces Cubes, sans jamais parvenir à comprendre son fonctionnement exact.

Google va intégrer une nouvelle fonctionnalité de recommandations dans le Play Store

L’apparition d’un widget Cubes relance les spéculations sur ce nouvel outil de recommandations dans le Play Store. Les flags qu’il est possible d’activer dans les paramètres suggèrent qu’il sera possible de lister les applications selon diverses catégories telles que « Alimentation », « Jeux », « Écouter », « Lire », « Shopping », « Social » ou encore « Regarder ». AssembleDebug suppose « que chaque catégorie affichera des applications et du contenu recommandés pour chacune d’entre elles » et que Cubes pourrait avoir droit à son propre onglet dans le Play Store.

On peut aussi s’attendre à ce que le Play Store nous rappelle d’ouvrir ou de supprimer les applications non utilisées « depuis x jours ». Par exemple, « si vous n’avez pas ouvert une application depuis quatre jours, vous recevrez une notification. Si vous l’ignorez, elle s’affichera à nouveau dans 5 ou 6 jours ». Au bout de deux messages sans action de votre part, le Play Store cessera de vous harceler. Une fonctionnalité très pratique pour faire le ménage sur son smartphone.