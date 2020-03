Play Store : la taille et la popularité des applis bientôt dans les résultats de recherche

Google va légèrement améliorer le Play Store en intégrant la taille et la popularité des applications dans les résultats de recherche. Ces quelques modifications permettront de se renseigner plus efficacement sur une appli avant de l’installer.

Avec presque trois millions d’applications au compteur, mettre la main sur une application en particulier sur le Play Store peut vite se transformer en enquête de police. Il suffit de lancer une recherche sur n’importe quel utilitaire du type calculatrice ou calendrier pour obtenir des centaines de résultats, avec parfois des noms très proches.

Afin de rendre légèrement plus claires et plus simples les recherches des utilisateurs, Google compte afficher des informations supplémentaires dans les résultats de recherche : la taille et la popularité des applications. Auparavant, seule la note globale des applis étaient consultable dans les résultants de recherche, et il fallait cliquer sur chaque application pour connaître sa taille et sa popularité et accéder aux commentaires.

À lire également : Play Store et App Store – voici les applications les plus téléchargées pendant le confinement

Des recherches un peu plus claires

Les utilisateurs pourront désormais voir toutes ces informations d’un seul coup d’œil. Pratique lorsque l’on veut prendre le temps d’explorer toutes les possibilités avant de jeter son dévolu sur une application précise. Seulement, ces ajouts ne sont pas encore visibles pour tout le monde. Selon nos confrères du site Android Central, Google pourrait réserver dans un premier temps cette fonctionnalité aux pays en voie de développement, où les données mobiles sont précieuses et bien plus chers.

Si ces informations supplémentaires sont les bienvenues, il faut rappeler que le nombre de téléchargement peut induire en erreur les utilisateurs. Ce n’est pas parce qu’il est important que l’application est forcément de qualité. Certains développeurs gonflent artificiellement ces chiffres en téléchargeant massivement leur propre création tandis que d’autres vont fabriquer des copies quasi-conformes d’applications populaires pour ici aussi, inciter les utilisateurs à les télécharger.

Restez donc tout de même vigilant et prenez le réflexe de toujours jeter un coup d’œil à la rubrique commentaires. Une vague d’avis négatifs vous en apprendra bien plus sur la qualité d’une appli que son nombre de téléchargement.