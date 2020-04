Google Meet multiplie les nouvelles fonctionnalités pour enterrer Zoom. Google compte bien profiter des nombreuses polémiques autour de Zoom pour imposer son service d’appel vidéo. Pour y parvenir, le géant du web vient d’intégrer plusieurs fonctionnalités inédites, dont certaines directement inspirées de son principal concurrent.

Zoom est actuellement dans un festival de polémiques autour de ses systèmes de sécurité. Depuis le début du mois d’avril, le service ne sait plus où donner de la tête. Dès le 4 avril, des milliers de vidéos privées se sont retrouvées sur le net. Pas le temps d’éteindre l’incendie puisque quelques jours plus tard, ce sont les mots de passe de près de 500 000 comptes qui sont piratés et mis en vente sur le dark web. Et puis dernière catastrophe en date, des pirates ont trouvé une faille de sécurité critique sur Zoom et l’ont vendu 500 000 dollars.

Sans surprise, cette situation « légèrement » compliquée chez Zoom fait le bonheur de ses concurrents, à commencer par Google Meet. D’ici la fin du mois d’avril, le service d’appels vidéo de Google va se doter d’une multitude de fonctionnalités inédites. En premier lieu, il sera possible de bénéficier d’un affichage en mode grille, comme sur Zoom, pour afficher jusqu’à 16 participants, contre 4 auparavant.

À lire également : Zoom – Google interdit à ses employés d’utiliser le service de visioconférence

Deux millions d’utilisateurs supplémentaires par jour

Sur ce point, Zoom reste tout de même gagnant avec 25 participants au maximum. Ensuite, la qualité vidéo va être nettement augmentée selon les dires de Google, tout comme la qualité audio. Les bruits de fond vont être supprimés lors des appels vidéo. Mais là où Google peut se démarquer, c’est sur l’intégration de Google Meet dans la G Suite.

En effet, les abonnés pourront lancer ou rejoindre une conférence en passant directement par Gmail par exemple. Les professionnels, instituteurs et professeurs, pourraient apprécier cette facilité d’accès. De quoi assurer à Google Meet des utilisateurs supplémentaires. D’autant que tous ces efforts commencent à payer, puisque le service gagne deux millions d’utilisateurs chaque jour. « Avec de plus en plus de personnes travaillant et apprenant à domicile, nous voulons faciliter la connexion et faire avancer les choses », déclare Google dans son communiqué.

Source : TechRadar