Google Drive : l’arrivée des raccourcis change les règles du partage de fichiers

Un changement considérable a eu lieu dans Google Drive : les raccourcis sont apparus. Et avec eux, les règles de partage de fichiers sur Google Drive ont considérablement été modifiées : même s’il est toujours possible de rendre accessible des fichiers à d’autres utilisateurs, ces derniers ne peuvent plus en créer des copies qu’ils peuvent ensuite synchroniser localement.

Google Drive est certainement l’un des services de sauvegarde en ligne les plus importants au monde. Chaque compte Google dispose d’un espace de stockage en ligne de 15 Go minimum (avec des paliers additionnels payants). Comme d’autres services similaires, il est possible de partager un fichier ou un dossier avec un Internaute ou un autre usager. Et grâce à un logiciel à installer sur Windows ou macOS, les fichiers sauvegardés sur le cloud peuvent être synchronisés localement. Mais ça, c’était avant.

Récemment, les règles ont un peu évolué. Google a en effet introduit dans Drive la notion de « raccourcis », arrivée que nous avons relayé dans nos colonnes il y a 10 jours. Vous savez tous ce qu’est un raccourci : il s’agit d’un petit fichier qui renvoie vers un autre, comme un lien HTML. Sur Windows, cela existe depuis plusieurs décennies et cela sert, par exemple à accéder plus rapidement à des fichiers ou des programmes. Dans Google Drive, le but premier est identique : permettre d’accéder à un fichier plus rapidement. Mais cela n’est pas sans créer quelques changements, notamment pour le partage et la synchronisation, comme l’expliquent nos confrères d’Android Police qui révèle l’information.

Les règles ont changé

Quand vous partagez un fichier ou un dossier, le destinataire a la possibilité de créer une copie personnelle pour travailler dessus sans gêner les autres. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Le destinataire peut créer un raccourci vers le fichier originel, mais ne peut plus créer sa copie dans son Drive (sauf par un moyen détourné, caché derrière une combinaison de touche). En outre, si vous ajoutez le raccourci dans votre Drive, il sera pris en compte dans la synchronisation, mais ce n’est pas le cas de son fichier cible. Ce qui veut dire que le fichier ne sera jamais présent localement. Vous devrez être connecté à Internet pour y accéder.

Jusqu’à présent, puisque chaque personne pouvait dédoubler un fichier partagé dans son espace de stockage, l’espace de stockage inutilement utilisé est gigantesque. Le but de ce changement pour Google est simple : réduire au maximum les doublons de fichiers sur ses serveurs et ainsi réduire l’espace de stockage. Notez que le changement n’est pas encore effectif sur les dossiers et les fichiers partagés avant la date de mise en place de cette règle. Mais elle le deviendra en septembre 2020.

