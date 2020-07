Le Googlle Play Store améliore l’expérience de recherche avec des filtres contextuels qui permettent de trouver des applications plus rapidement. Ces derniers n’apparaissent que lors de certaines recherche.

La fonction de recherche du Play Store méritait depuis des années d’être un peu remise au goût du jour. Si il est assez facile de retrouver ce que l’on recherche sur le Play Store lors de requêtes standard (grosses applications comme Spotify, WhatsApp, Facebook, etc.) il est souvent plus long de faire un choix lorsque l’on recherche une application pour ses fonctionnalités, par exemple. Le moteur de recherche du magasin d’application était jusqu’ici resté incroyablement simpliste et limité alors même que Google est leader intersidéral de la recherche sur internet.

Des filtres vous aident désormais à chercher plus vite dans le Play Store

Les pages de résultats peuvent ainsi vite se muer en un méli-mélo d’applications à faible valeur ajoutée, voire dans certains cas douteuses – et le résultat que vous cherchiez peut vraiment se situer très loin, tout en bas de la liste. Cela ne veut pas dire que les ingénieurs de la firme ne s’affairent pas à trouver des solutions. Google teste en effet depuis plusieurs années des parades. L’une qui revient le plus souvent sur le devant de la table sont des filtres contextuels. Or il semble que Google se décide enfin à les déployer sur plus d’appareils.

Le blog Android Police explique que ces filtres son en train d’apparaître sur un grand nombre d’appareils. Visiblement la nouveauté arrive via une composante côté serveur. Il ne semble donc pas indispensable de mettre à jour votre Google Play Store (même si cela ne peut pas lui faire de mal !) – Android Police affirme avoir vu la fonctionnalité apparaître sur des smartphones dotés de Google Play Store v21.0.17 (la dernière version disponible est v21.0.29). Concrètement, les filtres apparaissent avec certains résultats seulement, sous forme de boutons.

Lire également : Google retire 25 applications du Play Store capables de voler vos identifiants Facebook

Ainsi si vous cherchez WhatsApp, par exemple vous ne verrez pas ces filtres. Par contre, si vous cherchez « addon WhatsApp », vous devriez voir apparaître des boutons pour trouver immédiatement les applications les mieux notées, les coups de coeur du Play Store, et plus encore. La fonctionnalité est apparue sur votre smartphone ? Partagez votre retour et impressions dans la zone commentaires.

Les fameux filtres apparaissent sous la formes de boutons / Crédits : Android PoliceSource : Android Police