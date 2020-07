WhatsApp : vous pourrez bientôt activer le même numéro sur plusieurs smartphones

WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité qui permet d’utiliser le même numéro sur plusieurs appareils différents : jusqu’à 5 d’après les dernières évolutions repérées dans la bêta de l’application. Une nouvelle interface permet de gérer tous les appareils liés au même numéro, à l’image de WhatsApp Web.

Utiliser WhatsApp comme une application multiplateforme relève du parcours du combattant, contrairement à ses concurrents Facebook Messenger et Skype. Le même compte n’est accessible que sur un smartphone à la fois, mais les choses sont sur le point de changer. Il y a quelques mois, WabetaInfo a repéré des modifications dans la bêta de WhatsApp qui indiquaient que le même numéro pourra bientôt être configuré sur plusieurs appareils. Les choses ont depuis évolué.

WhatsApp : le même compte sur jusqu’à 5 appareils

WhatsApp vient de soumettre une nouvelle mise à jour via son programme bêta du Google Play, passant à la version 2.20.196.8. L’application teste une nouvelle interface qui permet d’ajouter plusieurs appareils au compte principal. Une nouvelle option intitulée « appareils associés » est désormais disponible via les paramètres. Concrètement, vous pourrez ajouter jusqu’à quatre smartphones et y utiliser le même numéro de téléphone en plus du smartphone principal.

Il est déjà possible d’accéder au même compte sur plusieurs appareils via la fonctionnalité WhatsApp Web en scannant un code QR. Cette alternative est certes pratique, mais compliquée dans la mesure où il faut passer par un navigateur web sur le second smartphone avec une interface loin d’être ergonomique. La nouvelle option fonctionne différemment et permettra d’utiliser le même numéro sur une instance propre de WhatsApp installée sur un autre smartphone, sans passer par Chrome, Firefox ou votre navigateur préféré.

Le même menu pour utiliser WhatsApp Web

Le nouveau menu « appareils associés » devrait fusionner avec l’interface actuelle permettant d’accéder à WhatsApp Web. En d’autres termes, cette option n’est pas amenée à disparaître. Il sera manifestement toujours possible d’accéder au même compte sur un ordinateur (Windows, macOS, etc.) depuis un navigateur web ou via l’application WhatsApp sur PC qui ne fonctionne toujours pas de manière indépendante.

Ce qu’on ignore encore, c’est comment se fera la synchronisation des messages sur deux smartphones différents en cas d’utilisation du même compte. Les messages étant sauvegardés en local sur le smartphone principal et non dans le Cloud, il pourrait finalement être nécessaire que tous les appareils soient connectés en même temps pour profiter de la fonctionnalité multiplateforme de WhatsApp.

Source : WabetaInfo