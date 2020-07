Firefox sur Android permet de changer d’onglet d’un simple balayage du doigt, comme Chrome

Une nouvelle build de Firefox Nighly apporte un changement attendu de longue date par les utilisateurs du navigateur sur Android : il est en effet désormais possible de changer d’onglet avec un simple balayage du doigt sur la barre d’adresse.

Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de Firefox sur smartphones Android, qui pourront très bientôt changer d’onglet par un simple glissement du doigt sur la barre d’adresses ! En effet, la toute dernière build de Firefox Nightly, une autre version du navigateur qui sert surtout de plateforme de test et de développement, permet d’ores et déjà de le faire, sans aucune action spécifique de votre part (si ce n’est de mettre l’application à jour). Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les smartphones équipés d’Android 5.0 et plus.

Rien n’empêche un navigateur Internet de s’inspirer des caractéristiques d’un autre, bien au contraire. Les utilisateurs de Chrome esquisseront probablement un rictus, puisque pour rappel, cela fait déjà longtemps que cette fonctionnalité est disponible sur le navigateur de Google. Presque cachée et parfois méconnue, cette dernière s’avère pourtant extrêmement pratique à l’utilisation. La démarche est la même sur Firefox Nightly que sur Google Chrome : il suffit d’un glissement de doigt vers la gauche ou vers la droite une fois positionné sur la barre d’adresse pour changer d’onglet. La version 75 de Firefox (pour ordinateurs), sortie en avril, mettait déjà la barre d’URL en avant puisqu’elle s’adapte désormais à la taille de votre écran tout en offrant des suggestions de recherche plus pertinentes.

Si l’équipe de développement de Firefox veille constamment au grain pour ne pas que les bugs s’installent, la fonctionnalité semble elle d’ores et déjà fonctionner correctement. On peut donc s’attendre à ce qu’elle passe rapidement sur la version bêta du navigateur, avant de terminer sa course sur le canal stable qu’est l’application standard de Firefox.

Deux solutions s’offrent à vous si vous êtes impatients d’utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez déjà choisir d’installer la dernière version de Firefox Nighly depuis le Google Play Store, ou à partir d’APK Mirror. En plus de profiter de cette nouvelle fonctionnalité, cette application vous permettra de profiter en avant-première à toutes les futures fonctionnalités de Firefox. Si vous êtes utilisateurs de la version standard de Firefox, pas de panique, puisqu’une extension existante permet d’ores et déjà de faire ce geste. Cette dernière se nomme Simple Gesture, développée par utubo. Elle ajoute d’ailleurs de nombreux gestes tactiles pour Firefox sur Android.

Voir aussi : Microsoft Edge est le meilleur navigateur anti-phishing, devant Chrome ou Firefox