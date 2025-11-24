Fini les retouches fastidieuses, Google déploie son nouvel éditeur de capture d’écran boosté par l’IA de Pixel Studio

Google mise tout sur l’intelligence artificielle : cette technologie toujours en plein essor s’immisce jusque dans son nouvel éditeur de captures d’écran Pixel. La nouvelle interface propulsée par l’IA de Pixel Studio commence déjà à être déployée. Voici ce qui vous attend.

Si vous en doutiez encore, voici une preuve supplémentaire qui montre que Google fait de l’IA la clé de voûte de son évolution : le géant de la tech impose cette technologie partout, jusque dans son éditeur de capture d’écran.

En août dernier, la firme de Mountain View en a présenté une version repensée et dopée à l’IA dans la première bêta d’Android 16 QPR2, dont le déploiement global est attendu pour décembre 2025. Il semble cependant que certains propriétaires de Pixel puissent déjà en profiter, grâce au Pixel Drop de novembre – qui a enfin déployé pour tout le monde une fonction existant depuis 2021.

Le nouvel éditeur de capture d’écran de Google est propulsé par l’IA de Pixel Studio

Ce sont nos confrères d’Android Authority qui ont repéré cette nouvelle interface de l’éditeur de capture d’écran sur plusieurs Google Pixel qui ont installé la mise à jour de novembre. Ils ont découvert qu’elle repose sur la dernière version 2.0.001.793728176.12 (ou supérieure) de l’application Pixel Studio et ont pu la tester.

La nouvelle interface de l’éditeur présente de nombreux éléments Material 3 Expressive et est, de fait, propulsée par Pixel Studio. Pour y accéder, rien de plus facile : il suffit de prendre une capture d’écran, puis d’appuyer sur le bouton d’édition. L’interface s’ouvre alors dans l’application Pixel Studio, qui offre de nouvelles fonctionnalités d’édition et de suppression.

La nouvelle interface intègre, évidemment, des outils IA : la sélection d’objets par IA pour la suppression et le remplissage génératif – qui consiste à sélectionner une partie de l’image puis de décrire les modifications désirées à l’IA. Ces fonctions sont encore en phase de prévisualisation et peuvent donc, pour le moment, ne pas fonctionner correctement. Pixel Studio permet également à l’utilisateur de créer des autocollants.

Autre nouveauté : un sélecteur de couleurs Material 3 Expressive pour l’outil stylo de marquage et pour le surligneur. L’utilisateur bénéficie également d’une sélection élargie de polices pour le texte. Au total, ce sont cinq options qui sont proposées par la barre d’outils de l’éditeur de captures d’écran Pixel : recadrage, marquage, texte, édition par IA (l’icône de baguette magique, qui permet des modifications et suppressions génératives), autocollant et effacement par IA.