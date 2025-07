Offre choc chez Boulanger : un Pixel 9 et des écouteurs Google pour moins de 600 €

Ce pack Google Pixel 9 + Pixel Buds A-Series est proposé à moins de 600 € chez Boulanger. Un smartphone haut de gamme, des écouteurs connectés et toute la puissance de l’IA Google réunis dans une seule boîte.

Découvrir l’offre dès maintenant

Un pack complet est disponible en ce moment chez Boulanger : le smartphone Google Pixel 9, en coloris noir, est proposé avec une paire d’écouteurs Google Pixel Buds A-Series. Le tout à 599,99 €, contre près de 900 € habituellement !

Une belle occasion de s’équiper avec deux produits pensés pour fonctionner ensemble, de façon fluide et intuitive.

Les smartphones Pixel, pensés autour de l’IA

Le Pixel 9 est le seul smartphone à intégrer toutes les fonctionnalités d’IA Google, sans surcouche ni limite. Dès l’allumage, on profite d’une interface fluide, de réponses rapides, d’un assistant intelligent qui comprend les besoins et s’adapte au contexte.

C’est l’IA qui structure l’expérience : retouches photo, tri des mails, planification, sécurité, traductions… Chaque outil devient plus pertinent, plus utile, plus fluide. Et tout cela fonctionne sans abonnement ni configuration. Le Pixel 9 tire parti de l’intelligence de Google, de façon native.

Une base solide : batterie, écran, photo, vidéo

Le Pixel 9 ne néglige aucun des essentiels. Il embarque une batterie de 4 700 mAh qui tient facilement la journée. Avec le mode d’économie extrême, l’autonomie peut aller jusqu’à 100 heures. L’écran OLED Actua de 6,3 pouces est lumineux (2 700 nits) et fluide (120 Hz), parfait pour naviguer, lire ou jouer.

La partie photo reste l’un des grands points forts de Google. Le capteur principal de 50 Mpx, épaulé par un ultra grand-angle, capte des images nettes et colorées, même en basse lumière. Les vidéos sont stables, détaillées, et enrichies par des outils IA comme la Gomme magique, Best Take ou l’effet cinématographique.

Gemini Live et Gemini Live avec Caméra : l’IA passe à l’action

Le Pixel 9 introduit les dernières avancées IA de Google avec Gemini Live. Ce nouvel assistant comprend les questions complexes, tient la conversation, et adapte ses réponses au contexte. Il ne s’agit plus d’un assistant vocal classique, mais d’un outil conversationnel à part entière.

Encore plus innovant : Gemini Live avec Caméra. Vous pointez simplement l’appareil photo sur un objet, une scène ou un texte, puis posez votre question. L’IA analyse ce qu’elle voit et vous répond en direct. C’est pratique, rapide, et surtout très simple à utiliser. On interagit avec son environnement comme jamais auparavant.

Un duo connecté qui fonctionne sans effort

Les écouteurs Pixel Buds A-Series complètent parfaitement le smartphone. Ils s’appairent en quelques secondes, offrent un son clair et équilibré, et tiennent bien en place grâce à leur design ergonomique. Ils sont conçus pour le quotidien, y compris les séances de sport, et résistent à la sueur comme à la pluie.

Grâce à l’Assistant Google intégré, vous pouvez interagir avec Gemini à la voix ou par pression longue. Vous contrôlez la musique, les appels, les infos et plus encore, sans sortir le téléphone de votre poche. Une vraie continuité entre les deux appareils, pour un usage sans friction.

Des produits conçus pour durer

Le Pixel 9 est prévu pour vous accompagner sur le long terme. Il bénéficie de 7 ans de mises à jour logicielles et de sécurité. Cela veut dire que les nouvelles fonctions IA de Google, y compris celles qui sortiront dans plusieurs années, seront disponibles sur votre téléphone.

Le smartphone est aussi classé IP68 (résistant à l’eau et à la poussière), fabriqué avec des matériaux recyclés, et noté B en réparabilité. On est loin des appareils à renouveler tous les deux ans. Ici, durabilité et performance vont de pair.

Profiter du pack dès maintenant

Chez Boulanger, ce pack Google Pixel 9 avec les Pixel Buds A-Series à prix réduit permet de découvrir l’univers Pixel dans son ensemble. Un smartphone rapide et intelligent, des écouteurs connectés et une IA toujours plus utile. Un duo connecté, pratique et conçu pour durer.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.