Le Google Pixel 10 débarque : IA boostée, photo révolutionnaire… Et un prix de lancement fou

Le Google Pixel 10 arrive enfin en France. Entre nouveautés dopées à l’IA, améliorations photo majeures et une autonomie revue à la hausse, il se démarque déjà… D’autant plus qu’il est proposé à moins de 400 € chez Boulanger.

La sortie d’un nouveau Pixel est toujours un moment attendu. Google a progressivement construit sa réputation sur la photographie et l’intégration intelligente de l’IA de Google. Avec le Pixel 10, la marque pousse encore plus loin cette stratégie : une puce Tensor de nouvelle génération, des outils photo assistés par IA et un écosystème d’accessoires plus cohérent que jamais.

L’IA au cœur de l’expérience

Le Pixel 10 inaugure Gemini Live avec la possibilité de partager sa caméra / son écran, une fonction pensée pour rendre l’appareil photo plus interactif. Concrètement, il devient possible de pointer la caméra vers un objet ou une scène et d’obtenir des suggestions en direct, qu’il s’agisse d’idées déco ou de recommandations culinaires. Une extension logique de la recherche visuelle, mais désormais intégrée directement au quotidien.

Autre nouveauté marquante, la génération de vidéos via Gemini (Veo 3). En décrivant une scène, l’utilisateur peut obtenir une courte vidéo réaliste. Cela reste un outil créatif avant tout, mais il illustre la volonté de Google d’élargir l’usage de l’IA au-delà de la simple retouche photo.

Pour ceux qui privilégient la photographie, Coach Photo fait son apparition. L’IA analyse la scène et propose des ajustements pour améliorer la prise de vue : angle, lumière, mode adapté. Un peu comme un assistant photo discret. Quant au Pixel 10 Pro, il se distingue avec un Zoom Pro x100, capable de capturer des détails étonnants grâce à un capteur téléphoto de 48 Mpx.

Des progrès en photo et en vidéo

La gamme conserve l’approche qui a fait le succès des Pixel : proposer une expérience photo accessible et fiable. Le Pixel 10 s’appuie sur un triple capteur, avec un téléobjectif x5 et un zoom numérique jusqu’à x20. Le traitement logiciel, qui reste une force chez Google, permet d’obtenir des clichés nets, même en basse lumière.

Le Pixel 10 Pro pousse plus loin l’expérience avec des photos en 50 Mpx et la possibilité de filmer en 8K. L’intégration de Video Boost assure une meilleure stabilité et une colorimétrie plus fidèle. On retrouve aussi des outils pratiques comme la suppression d’éléments indésirables ou la fusion de plusieurs clichés pour obtenir la meilleure photo de groupe possible.

Puissance, autonomie et design soigné

Sous le capot, le Pixel 10 inaugure la puce Tensor G5, conçue pour optimiser les calculs liés à l’IA. Google annonce un gain notable en fluidité et en autonomie. Les modèles peuvent dépasser les 24 heures d’usage, et jusqu’à 100 heures en mode ultra-économiseur. La recharge rapide reste efficace : plus de la moitié de la batterie récupérée en une trentaine de minutes.

Le design ne change pas radicalement mais gagne en robustesse. Google mise sur de l’aluminium recyclé et un verre Gorilla Glass Victus 2. Tous les modèles affichent une certification IP68 contre l’eau et la poussière. Quant au Pro Fold, il déploie un écran de 8” et bénéficie d’une charnière renforcée, pour tenir sur la durée.

Un écosystème pensé pour fonctionner ensemble

Avec la gamme Pixel 10, Google mise aussi sur la cohérence de son écosystème. Les écouteurs Pixel Buds 2a s’apparient instantanément au smartphone et basculent automatiquement d’un appareil à l’autre. Leur réduction active du bruit s’adapte au contexte, et les commandes vocales via Gemini permettent de gérer musique, appels ou messages sans sortir son téléphone.

La montre connectée Pixel Watch 4 vient compléter cette logique. Reliée au Pixel 10, elle affiche notifications et rappels, mais va plus loin avec, elle aussi, Gemini intégré : réponses rapides dictées à la voix, consultation d’itinéraires ou suivi santé synchronisé en temps réel avec l’application Google Fit.

Une offre de lancement à ne pas rater chez Boulanger

Avec le Pixel 10, Google ne bouleverse pas complètement sa formule, mais affine sa vision : un smartphone où l’IA n’est plus seulement un outil en arrière-plan, mais un élément central de l’expérience.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.