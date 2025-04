Pixel 9a : Amazon propose déjà une belle offre sur le nouveau smartphone Google

Le tout nouveau Pixel 9a fait déjà l'objet d'un bon plan intéressant chez Amazon. Grâce à un bonus de reprise, vous pouvez en effet vous offrir le smartphone Google pour moins de 400 euros.

Moins d'un mois après avoir été lancé par Google, le Pixel 9a est enfin disponible en France. Chez Amazon, le smartphone du géant américain qui inclut 128 Go de stockage est à 549 euros. Jusqu'au 12 mai 2025, le nouveau Google Pixel 9a est éligible à un bonus de reprise de 150 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé.

Pour ce faire, il suffit de se rendre à cette adresse, de sélectionner le produit que vous souhaitez revendre, de saisir le modèle ou l'IMEI du téléphone, de répondre à plusieurs questions liées à l'état du produit, de confirmer le bonus “150€ Bonus Pixel 9a – achat du 14/04/2025 au 12/05/2025” dans la liste déroulante et de cliquer sur le bouton ‘Continuer'. Grâce au bonus de reprise, le Pixel 9a revient donc à 399 euros et Amazon estimera la valeur de l'appareil repris.

Le Google Pixel 9a revient à moins de 400 € chez Amazon

Concernant ses principales caractéristiques, le successeur du Pixel 8a est équipé d'un écran pOLED de 6,3 pouces avec une définition de 1080 x 2424 pixels, une densité de 422 ppp, un affichage fluide de 60 à 120 Hz et un verre de protection Corning Gorilla Glass 3.

Compatible avec la 5G, le Google Pixel 9a possède également une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Google Tensor G4, une batterie de 5100 mAh avec la charge rapide à 23W et le système d'exploitation mobile Android 15. Et au même titre que les précédents Pixel, Google inclut 7 mises à jour majeures d'Android sur le Pixel 9a.

Du côté de la partie APN et de la connectivité du smartphone, le Pixel 9a de Google dispose d'un capteur grand angle de 48 MP, d'un capteur Ultra grand angle de 13 MP, d'un capteur frontal de 13 MP, du Wi-Fi 6E, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C 3.2, du NFC et du GPS.

Enfin, le téléphone est fourni avec un câble USB-C long de 1 mètre et un outil d'éjection pour la carte SIM. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article dédié au test du Google Pixel 9a.