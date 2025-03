Google lance le Pixel 9a, suffisant pour faire oublier le Galaxy A56 de Samsung ?

Google vient enfin de lever le voile sur le Pixel 9a. Avec ce nouveau smartphone de milieu de gamme, le constructeur marche sur les plates-bandes de Samsung et son récent Galaxy A56. Reste à savoir s'il a suffisamment d'arguments pour lutter.

Dire qu'on ne savait pas déjà tout du Pixel 9a est un doux euphémisme. Depuis ces derniers mois, les fuites et bruits de couloir à son sujet se sont multipliées à vitesse grand V. Caractéristiques techniques, prix, date de sortie, bonus de précommandes, tout a leaké ou presque.

Mais qu'importe, Google doit faire avec. Comme attendu, la firme de Mountain View a donc levé officiellement le voile sur le Pixel 9a ce mercredi 19 mars 2025. Avec ce nouveau smartphone de milieu de gamme, les ambitions sont simples : proposer le meilleur de l'expérience Google (spécifiquement ses outils basés sur l'IA) sous la barre des 600 €.

Pixel 9a, tout l'IA de Google à prix réduit

Concrètement et comme l'était le Pixel 8a avant lui, le Pixel 9a hérite des principales innovations introduite sur la dernière génération, à savoir les Pixel 9, à un prix réduit donc.

On retrouve donc sous le capot le même processeur maison Tensor G4 avec 8 Go de RAM, ce qui le place d'entrée de jeu dans la liste des appareils les plus puissants du segment. Grâce à l'utilisation de ce SoC, le smartphone profite de facto de la majorité des fonctionnalités IA de ses grands frères, comme Entourer pour chercher, le Filtrage d'appels ou Clarté du son.

Gemini, l'assistant IA de Google, est évidemment de la partie et profite d'une intégration native dans les services phares de la marque comme Google Maps, Google Agenda ou YouTube. D'après les dires du constructeur, le Pixel 9a bénéficiera également de nouvelles capacités de partage d'écran et de vidéo de Gemini Live avec Gemini Advanced. Concrètement, vous pourrez partager une vidéo live et lui parler du monde qui vous entoure pour avoir plus d'informations. Mais ce n'est pas tout. Le Pixel 9a embarque aussi les fonctionnalités de sécurité inaugurées sur les Pixel 9 et 9 Pro comme la détection d'accident de voiture, la Protection contre le vol ou encore le VPN de Google.

Un design plutôt sobre

Le Google Pixel 9a reprend dans les grandes lignes le design des Pixel 9. On est donc devant un smartphone au profil plutôt fin et assez sobre, avec des bordures arrondies, un écran borderless, un châssis en aluminium et un dos en verre. Toutefois, l'appareil marque sa différence via un tout nouveau module photo épuré et très minimaliste en forme de goutte d'eau.

Au total, le Pixel 9a sera déclinée en 4 coloris : Iris, Rose Pivoine, Porcelaine et Noir Volcanique.

Une partie technique légèrement améliorée

Abordons rapidement la partie technique ce Pixel 9a. Pour résumer, Google a fait en sorte d'améliorer légèrement les caractéristiques de son milieu de gamme, mais ne vous attendez pas à une révolution par rapport à la génération précédente.

Concernant l'écran, l'appareil dispose donc d'une dalle Actua OLED de 6,3″ (422,2 PPI) en définition FHD+, le tout doté d'une fréquence de rafraîchissement variable 60-120 Hz. Il s'agit d'ailleurs de l'écran le plus lumineux jamais vu sur un modèle de la série A, avec un pic porté à 2700 nits (+35 % par rapport au Pixel 8a).

Pour fonctionner, le Pixel 9a s'appuie ensuite sur une batterie généreuse de 5100 mAh. Mine de rien, même le Pixel 9 Pro XL ne fait pas mieux. D'après Google, l'autonomie grimpe donc jusqu'à 30 heures et plus de 100 heures une fois le mode Ultra économie d'énergie activé. La recharge rapide 23W et la recharge sans fil 7,5 W sont de la partie.

Côté photo, l'ensemble repose sur un double capteur amélioré composé d'un objectif principal de 48 MP et d'un ultra grand-angle de 13 MP. Pour la 1re fois, notez que le Pixel 9a dispose d'une mise au point macro. Google Pixel oblige, on retrouve évidemment toutes les fonctionnalités de photographie comptutationnelle alimentées par l'IA comme M'ajouter, Meilleure Prise, la Retouche magique, la Gomme magique ou le mode Vision de nuit et Astrophotographie.

Le Google Pixel 9a sera bien entendu propulsé par Android 15 au lancement et comme les derniers appareils de marque, il profitera de 7 ans de suivi logiciel (mises à jour Android, de sécurité et Pixel Drops).

Prix et disponibilité

Le Pixel 9a sera proposé en deux versions dotées respectivement de 128 ou 256 Go d'espace de stockage. Le Pixel 9a sera disponible à partir de 549 € sur le Google Store et chez les partenaires revendeurs courant avril.

Notez que les acheteurs pourront profiter de 3 mois d'abonnement à Google One et à YouTube Premium. 6 mois d'abonnement à FitBit Premium sont également dans le package.