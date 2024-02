Pixel 9 : la puce Tensor G4 apparaît déjà dans un premier benchmark

La puce des prochains smartphones de Google vient d’apparaître sur Geekbench, l’occasion d’en apprendre un peu plus sur sa configuration et d’autres aspect de l’appareil qu’elle propulse.

Google devrait lancer trois nouveaux appareils haut de gamme dans le courant de l'année : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel Fold 2. Tous seront alimentés par le Tensor G4, le propre système sur puce (SoC) de Google qui est une légère mise à niveau par rapport au Tensor G3 qui a fait ses débuts sur la série Pixel 8. Alors que le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et même le Pixel Fold 2 ont déjà vu leur design être dévoilés, c’est désormais à leur puce Tensor G4 de se dévoiler grâce à un premier benchmark.

Le listing Geekbench, qui a été repéré par 9to5Google, montre un appareil dont le nom de code est ” Google Tokay ” et qui utilise le Tensor G4. Il n'est pas clair de quel appareil il s'agit parmi les trois à venir, mais il s’agit bien d’un appareil de Google qui n’est pas encore sur le marché. Un examen plus approfondi de la liste révèle quelques détails sur le Tensor G4, tels que son GPU, ses cœurs CPU et sa RAM.

Que sait-on de la puce Tensor G4 ?

Selon le listing, le Tensor G4 est équipé d'un GPU Arm Mali G715, le même que celui du Tensor G3. Les cœurs de l'unité centrale sont toutefois différents. Le Tensor G4 possède un cœur Cortex X4/X5 cadencé à 3,1 GHz, trois cœurs Cortex A7xx cadencés à 2,6 GHz et quatre cœurs Cortex A5xx cadencés à 1,95 GHz. Le Tensor G3, quant à lui, dispose d'un cœur Cortex X2 cadencé à 2,8 GHz, de trois cœurs Cortex A7xx cadencés à 2,25 GHz et de cinq cœurs Cortex A5xx cadencés à 1,8 GHz. Le Tensor G4 dispose également de 8 Go de mémoire vive, ce qui correspond à la série Pixel 8.

Notons ici que le Tensor G4 obtient de moins bons résultats que le Tensor G3 sur Geekbench. Le Tensor G4 obtient ici un score de 1 082 et 3 121 dans les tests simples et multicœurs, respectivement, tandis que le Tensor G3 obtient généralement des scores d’environ 1300 points et 3 500 points.

Cependant, cela pourrait s'expliquer par le fait que le Tensor G4 est encore en phase de test et qu'il n'a pas encore été optimisé. Le Tensor G4 serait fabriqué sur le nœud 4LPP+ de Samsung, qui est le même que l'Exynos 2400 des Galaxy S24. Il reste maintenant à voir si le Tensor G4 pourra égaler ou surpasser l'Exynos 2400 en termes de performances.

Source : Geekbench