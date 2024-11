Pixel 9 Pro XL : le modèle 256 Go du smartphone Google est 300 € moins cher

Super bon plan à saisir sur le Pixel 9 Pro XL ! Lors du Black Friday 2024, le modèle 256 Go du smartphone bénéficie d'une belle réduction de 300 euros sur le site Amazon. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Direction la plateforme italienne d'Amazon où le fameux e-commerçant vous propose d'avoir le modèle 256 Go du Pixel 9 Pro XL à un prix très attractif. Disponible dans un coloris noir, le smartphone Google est au tarif exact de 982,62 euros après l'avoir ajouté pendant l'étape de la commande. Un supplément tarifaire de 5,04 euros lié à une livraison en France sera appliqué. Au total, le Pixel 9 Pro XL de Google vous reviendra à 987,66 euros au lieu de 1299 euros. Cela représente donc une belle économie de plus de 300 euros.

Le Google Pixel 9 Pro XL en détails

Lancé au même moment que les Pixel 9 et 9 Pro, le Google Pixel 9 Pro XL est doté d'un écran Super Actua de 6,8 pouces avec une définition de 1344 x 2992 pixels, une densité de 486 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone de la firme de Mountain View dispose aussi d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, du processeur Google Tensor G4, du système d'exploitation Android et d'une batterie de 5060 mAh avec la charge rapide à 37W.

Du côté de l'APN, les futurs propriétaires du Pixel 9 Pro XL auront l'occasion de profiter d'un triple appareil photo arrière de 50 MP (grand angle) + 48 MP (Ultra grand angle) + 48 MP (Téléobjectif x5) et d'une caméra frontale de 42 MP pour les selfies. Pour terminer, la partie connectivité du téléphone se compose du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du Google Cast, de l'USB Type-C 3.2 et d'un capteur d'empreintes. Pour en savoir davantage, vous pouvez jeter un oeil à notre article dédié au test du Google Pixel 9 Pro XL.