Meta est en train de déployer une mise à jour visant WhatsApp pour le web. La firme ajoute enfin deux fonctionnalités jusqu'ici absentes de cette interface. Deux fonctionnalités pourtant essentielles à l'utilisation normale de la plateforme.

Nos confrères de WABetaInfo viennent de découvrir que WhatsApp se prépare à ajouter à deux fonctionnalités majeures à sa version web. L'interface, alternative aux applications WhatsApp, a pour avantage d'être accessible depuis n'importe quel navigateur. Jusqu'ici, cette variante du service, intimement liée à l'application smartphone, ne permettait en effet que de consulter les messages et conversations.

En plus, bien sûr, de vous laisser envoyer des messages à vos amis depuis n'importe quel ordinateur. Toutefois, certaines fonctionnalités plus avancées comme les appels voix et la visio restent réservées aux applications officielles – dont celle, d'ailleurs, que la firme propose sur Mac et sur les PC Windows. De quoi rendre l'existence même de WhatsApp pour le Web assez anecdotique pour le plus grand nombre.

WhatsApp pour le web rattrape la version mobile, et c'est plutôt une bonne chose

Mais deux détails prometteurs sont apparus dans la version accessible uniquement au groupe de testeurs des versions bêta de WhatsApp. En effet, une capture d'écran fournie par nos confrères montre l'apparition d'icônes “Téléphone” et “Visio” dans la partie supérieure d'un message groupé. Ce qui indique vraisemblablement que Meta est bien en train d'ajouter ces deux fonctionnalités au coeur de l'expérience de WhatsApp sur mobile.

Il convient de rester prudents sur les plans de Meta en la matière, même si nos confrères semblent plutôt certains que l'arrivée de ces nouveautés est désormais imminente chez tous les utilisateurs de la messagerie instantanée. Mais il est clair que permettre de passer et recevoir des appels audio et Visio WhatsApp depuis le navigateur peut potentiellement devenir très utile, puisqu'il devient possible d'utiliser le service depuis n'importe quel ordinateur, sans devoir installer d'application.

Bien sûr, on espère que la firme a tout prévu pour sécuriser au maximum l'expérience. En particulier réduire le risque de rester connecté par inadvertance sur une machine dont vous n'êtes pas le propriétaire. Les détails précis sur ce point, et les changements éventuels implémentés par la firme autour de la connexion à WhatsApp pour le Web ne sont, pour l'heure, pas connus.