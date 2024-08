Google dévoile son tout nouveau Pixel 9 Pro, mais attention, il y a un twist

Google vient de présenter ses nouveaux smartphones, dont le Pixel 9 Pro. Petite surprise, puisque cette année, il est décliné en deux versions : le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Comme d’habitude, il met le paquet sur la photo. 2024 oblige, l'IA est aussi beaucoup mise en avant.

Le Pixel Pro a toujours représenté le summum du savoir-faire de Google, surtout en termes de photo. Il revient en 2024 avec non pas un, mais deux nouveaux modèles : le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL.

La différence entre les deux ne tient qu’au niveau de la taille d’écran, puisque le Pixel 9 Pro adopte une dalle de 6,3 pouces tandis que le 9 Pro XL profite d’un affichage de 6,8 pouces (similaire au Pixel 8 Pro). Les batteries sont logiquement ajustées en conséquence : 4700 mAh et 5060 mAh. Pour le reste, c’est tout pareil !

Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Écran 6,3 " OLED LPTO

2856 x 1280 pixels

120 Hz 6,8 " OLED LPTO

2992x 1344 pixels

120 Hz Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran SoC Google Tensor G4 Google Tensor G4 Mémoire interne 128/256/512 Go 1 To 128/256/512 Go 1 To microSD Non Non RAM 16 Go 16 Go Appareil photo Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,68)

Ultra grand angle : 48 mégapixels (ƒ/1,7)

Téléobjectif : 48 mégapixels (f/2,8)

Zoom optique X10 Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,68)

Ultra grand angle : 48 mégapixels (ƒ/1,7)

Téléobjectif : 48 mégapixels (f/2,8)

Zoom optique X10 OS Android 14 Android 14 Batterie 4 700 mAh 5060 mAh Recharge rapide 45W 45W Dimensions 152,8 x 72,0 x 8,5 mm 162,8 x 76,6 x 8,5 mm Poids 199 grammes 221 grammes Prix A partir de 1099 euros A partir de 1199 euros

Les Pixels 9 Pro mettent le paquet sur la photo

La première chose qui interpelle, c’est bien évidemment le design. Google a choisi de donner un coup de jeune à sa gamme. Le plus gros changement se situe au niveau du module photo. La bande qui faisait le charme des Pixel depuis le 6 a été profondément revue pour se transformer en ilot réalisé en aluminium anodisé. Très esthétique ! Autre ajustement, les tranches du smartphone sont désormais plates.

Côté photo, le terminal dispose de trois capteurs, un grand angle de 50 Mp, un ultra grand angle de 48 Mp et un téléobjectif à 48 Mp. Google promet un zoom optique X10 ainsi qu’un mode nuit encore amélioré. Le tout est bien évidemment aidé par l’algorithme Google. Un gros focus a aussi été mis sur la retouche photo, notamment grâce à l’IA.

A lire aussi – Test Pixel 8 Pro : et si c’était lui, le nouveau roi de la photo ?

L’IA, c’est la grosse nouveauté de cette version. En appuyant quelques secondes sur le bouton d’alimentation, l’outil Gemini se lance et nous permet de faire des requêtes. A noter que le Pixel 9 Pro offre un abonnement Google One AI Premium pendant un an.

Pour le reste, nous avons un Google Tensor G4, le SoC maison de la firme de Mountain View. Un processeur qui ne mise pas sur la puissance, mais sur la gestion de l’IA. Pas d’Android 15 au menu, l’OS arrivera plus tard. Google promet tout de même de garder le téléphone à jour pendant sept ans.

Les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL sont disponibles à partir du 21 août en noir, porcelaine, vert et rose. Voici les tarifs :

Pixel 9 Pro : à partir de 1099 euros

Pixel 9 Pro XL : à partir de 1199 euros

Dans le même temps, Google a également dévoilé son Pixel 9, son Pixel 9 Pro Fold, ses Pixel Watch 3 et ses Pixel Buds 2.