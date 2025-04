La Huawei Watch 5 se dévoile complètement, cette montre connectée haut de gamme impressionne avant sa sortie

Huawei s’apprête à dévoiler sa nouvelle montre connectée, la Watch 5. Les premiers rendus révèlent un design revisité et une technologie inédite pour interagir avec l’appareil. Voici ce que l’on sait déjà sur cette smartwatch très attendue.

Les montres connectées évoluent rapidement pour offrir de nouvelles fonctionnalités toujours plus pratiques. Chaque génération apporte son lot d’améliorations en matière de santé, de navigation ou encore de personnalisation. Dans ce secteur, les constructeurs redoublent d'efforts pour se démarquer avec des innovations aussi bien techniques qu'esthétiques.

Huawei se prépare à lancer la Watch 5, une montre qui promet quelques nouveautés intéressantes. D'après les premières images repérées par 91Mobiles, le modèle adopte un boîtier rond en titane avec des bords très fins. Cette dernière est protégée par un verre saphir offrant une résistance accrue aux rayures et à l’eau.

Plus premium que la Huawei Watch GT5 orientée sport, la Huawei Watch 5 vient aussi succéder directement à la Huawei Watch 4 Pro en apportant un design plus fin, plus léger, et de nouveaux capteurs tactiles pour les doigts. Cette évolution vise les utilisateurs à la recherche d’un appareil haut de gamme aussi robuste que sophistiqué.

La Huawei Watch 5 introduit des capteurs tactiles et un design haut de gamme

Le design comprend une couronne rotative classique, un bouton physique et un nouveau bouton ovale accueillant deux capteurs tactiles. Ces derniers pourraient permettre de lancer plus facilement des mesures de santé ou d’interagir avec certaines applications, sans passer par l’écran tactile. La Watch 5 intégrera également les fonctionnalités classiques comme le suivi du taux d'oxygène dans le sang (SpO2), le nombre de pas, les calories brûlées et probablement un nouveau capteur de fréquence cardiaque dissimulé derrière l’écran.

Huawei proposera deux tailles de boîtier, en 42 mm et 46 mm, et plusieurs coloris : or/beige, bleu, blanc, vert, marron et noir. Les utilisateurs auront le choix entre des bracelets en titane ou en silicone, certains adoptant une finition tissu pour plus de confort. Côté tarif, voici les prix attendus selon les modèles :

499 € pour la version standard

pour la version 549 € pour les finitions plus haut de gamme

pour les finitions 649 € pour les modèles en titane ou éditions spéciales

Son lancement officiel est attendu dans les prochaines semaines, probablement courant mai.