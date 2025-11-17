Pixel 9 : le prix du smartphone Google dégringole avant l’arrivée du Black Friday

N'attendez pas le Black Friday 2025 pour vous offrir le Pixel 9 en promotion ! Avant le jour J du “Vendredi noir”, le smartphone Google bénéficie d'une grosse réduction de 400 euros chez Fnac/Darty.

Le Black Friday 2025 aura lieu officiellement le vendredi 27 novembre prochain. En France, plusieurs sites e-commerce ont déjà pris de l'avance en proposant leurs offres promotionnelles sur de nombreux produits high-tech, à l'image de la Fnac et de Darty.

En prévision de l'événement commercial de fin d'année, le groupe Fnac/Darty propose à ses clients respectifs de se procurer le Pixel 9 à prix très réduit. Disponible dans un coloris noir, le smartphone signé Google est à 499 euros au lieu de 899,99 euros grâce à une remise immédiate de 45% de la part des deux sites marchands.

Le Google Pixel 9 et ses caractéristiques principales

Officialisé par Google au cours du mois d'août 2024, le Pixel 9 embarque un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, une densité de 425 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le smartphone Google associé à l'offre Fnac/Darty dispose également d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, du processeur Google Tensor G4, d'une batterie Li-Ion de 4600 mAh avec la charge rapide à 27W et du système d'exploitation Android 15.

À propos de l'APN, les futurs propriétaires du Google Pixel 9 pourront profiter d'une caméra large de 50 MP, d'une caméra ultra-large de 50 MP et d'une caméra frontale de 11 MP.

Pour terminer, la connectivité du téléphone comprend le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC, un port USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Plus d'informations sur notre article dédié au test du Google Pixel 9.