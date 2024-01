Pixel 8a : son design est confirmé par ces photos de la boîte du smartphone

Le Google Pixel 8a n'est même pas officiel qu'on sait déjà à quoi ressemblera son emballage. Des photos de la boîte du mobile circulent sur Internet et confirment le design du smartphone.



Pourquoi attendre une annonce officielle quand on peut découvrir un produit tout de suite ? Dans le monde des smartphones, les nombreux leakers présents sur les réseaux sociaux sont sûrement partis de cette question avant de commencer à dévoiler des informations souvent de nombreux mois à l'avance. À tel point que depuis des années, il est presque impossible pour un constructeur de surprendre qui que ce soit à la sortie de son mobile. Les exemples sont légion, des Galaxy S24 aux Pixel 8, en passant par les iPhone 15.

Mais n'allez pas croire que seuls les modèles haut de gamme sont concernés. L'abordable Pixel 8a de Google n'est pas attendu avant au moins mai 2024, et déjà on sait à quoi il va ressembler. En octobre dernier, des rendus 3D révélaient son design. Ils sont réalistes et tout porte à croire qu'ils s'avèreront exacts par la suite. Un mois plus tard en novembre, nouvelle fuite avec les fonds d'écran du Pixel 8a, au grand dam de la firme de Moutain View. Mais il s'agit simplement d'images. Cette fois-ci, on a une photo.

Des photos de la boîte du Pixel 8a dévoilent son design

Repérées sur X (Twitter) et en provenance du Vietnam d'après l'utilisateur No name, deux clichés montrent la boîte dans laquelle sera emballé le Google Pixel 8a. Sans surprise, c'est bien le nom qui a été retenu. Juste en dessous, la face arrière du mobile est identique aux rendus 3D déjà aperçus. On y voit un smartphone dont les bords sont plus courbés que ceux du Pixel 7a, tandis que son îlot photo semble moins proéminent que ceux de ses grands frères les Pixel 8. D'ailleurs, il n'est pas intégré au châssis mais fait partie de la coque arrière, une autre différence avec ses aînés.

On apprend également grâce au dos de la boîte que le Pixel 8a a pour référence G6GPR. Côté caractéristiques, rien à se mettre sous la dent en revanche. Il est fort probable que les fuites de ce genre s'intensifient à mesure qu'approchent le mois de mai et la Google I/o. On en sera plus bien assez tôt.