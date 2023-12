Pixel 9 : Google travaillerait sur une toute nouvelle IA baptisée Pixie pour remplacer son Assistant

Pixie : ce serait le nom donné en interne à une toute nouvelle IA développé par Google qui, selon The Information, pourrait faire ses débuts sur le Pixel 9. Pixie serait vouée à remplacer Google Assistant, même après l’implantation de Bard dans l’outil, et pourrait même être déployée au sein d’autres appareils de la firme.

Le doute n’est désormais plus permis : le futur des smartphones sera intrinsèquement lié à l’IA. Le Galaxy S24 promet déjà de jeter un gros pavé dans la mare dans ce domaine. Or, Google s’est toujours targué d’être à la pointe dans le domaine avec ses Pixel. Autant dire que la firme ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Selon The Information, sa riposte pourrait arriver dès l’année prochaine.

Difficile de s’y retrouver entre tous les projets IA de Google : Bard, Google Assistant with Bard, Gemini… et maintenant Pixie. C’est le nom d’un tout nouvel assistant IA développé en ce moment même par Google, selon un récent rapport de The Information. Un assistant pour lequel Google a de très grands projet, à commencer par une intégration au sein du Pixel 9.

Pixie serait le nouvel assistant IA des Pixel 9

Pixie serait ainsi basé sur Gemini, l’intelligence artificielle bluffante présentée par Google la semaine dernière. Son but : fouiller les données de Gmail, Maps et autres applications Google à la recherche d’informations susceptibles de générer des recommandations personnalisées pour chaque utilisateur. Imaginons par exemple que vous recherchiez un produit spécifique sur Internet, ou que vous photographiez un objet. Pixie pourra alors vous suggérer un magasin près de chez vous pour l’acheter.

Sur le même sujet — Google : la vidéo bluffante de l’IA Gemini est en partie fausse

En somme, Pixie se présente comme une version plus poussée et plus personnelle de Google Assistant. Pour l’heure, tout porte à croire que l’assistant sera exclusif aux smartphones Pixel — contrairement à Google Assistant with Bard, qui lui sera déployé auprès de tous les appareils sous Android 14. Mais, à terme, The Information affirme que l’IA sera également disponible sur d’autres appareils Google, comme sa Pixel Watch et même… des lunettes de réalité augmentée. Si Google parvient à mener à bien ce projet.

Source : The Information