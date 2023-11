Pixel 8a : les fonds d’écran de l’entrée de gamme de Google ont fuité, et ils ne vous laisseront pas de marbre

Même si nous sommes à plusieurs mois de la sortie, toujours hypothétique, Google n’ayant rien confirmé, du Pixel 8a, cette fuite permet de jeter un œil aux fonds d’écran du smartphone.

Les Pixel 6a et 7a de Google remportent un tel succès populaire et d’estime qu’il est quasiment acté que la firme de Mountain View proposera une version abordable de ses Pixel 8. Les modèles « A » de la compagnie offrent le meilleur de ce que la compagnie a à offrir en termes de technologie, en photographie notamment, au prix de quelques concessions.

On sait d’ailleurs à quoi le Pixel 8a devrait ressembler, puisque des images ont déjà fuité au mois de septembre 2023, nous dévoilant un smartphone au design tout en rondeur et avec de grosses bordures. Si Google n’a toujours pas confirmé la sortie de ce nouvel appareil, SmartPrix nous affirme que les fonds d’écran proposés sur le smartphone sont d’ores et déjà disponibles. Cette année, le design du Pixel 8a sera axé sur les minéraux.

Les fonds d'écran du Pixel 8a de Google sont déjà disponibles au téléchargement

En effet, selon SmartPrix, pour son smartphone abordable, Google a de nouveau fait appel à Andrew Zuckerman, qui avait conçu les fonds d’écran pour les Pixel 8 et 8 Pro, sur le thème… des minéraux également. Le designer a conçu trois fonds d’écran distincts, chacun avec une déclinaison pour le mode sombre et « light ». Le premier thème s’inspire de l’espèce minérale appelée Titanite, et affiche une tonalité verte. Le second est appelé Baryte, de couleur bleue, et le troisième thème tourne autour de l’hématite, son nom de code chez Google serait « licorice » (réglisse), dont la couleur serait dans les tons noir sombre.

La rumeur court également qu’une quatrième pourrait être proposée, la porcelaine, qui n’est proposée pour l’heure que dans le Pixel Fold. Nous sommes encore à quelques mois de la sortie du Pixel 8a, s’il sort effectivement un jour. Les informations le concernant sont encore éparses. Le bruit court selon lequel il sera propulsé par une version « bridée » du Tensor G3 de Google et qu’il proposera tout de même des fonctionnalités basées sur l’IA.