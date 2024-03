Pixel : cette fonction très utile réservée aux iPhone arrive bientôt

La récente mise à jour de l'application Google Phone pour Pixel introduit une fonctionnalité attendue qui permet de basculer aisément d'un appel vocal à un appel vidéo via Google Meet. En phase de bêta test, cette nouveauté est destinée à rivaliser avec FaceTime d'Apple, rendant les appels vidéo plus accessibles pour les utilisateurs d'Android.

L'innovation continue chez Google avec l'intégration de nouvelles fonctionnalités sur ses smartphones Pixel. Parmi les nouveautés attendues, la possibilité d'envoyer des messages d'urgence par satellite se démarque, promettant une couverture de secours dans les zones les plus isolées. En parallèle, les mises à jour régulières apportent leur lot d'améliorations, comme le filtrage plus efficace des appels indésirables grâce à la dernière Feature Drop, renforçant ainsi la commodité et la tranquillité d'esprit des utilisateurs.

Dans cette dynamique d'évolution, le Pixel 8a se prépare à faire son entrée armé de fonctionnalités exclusives telles que des statistiques détaillées sur la batterie, augurant une gestion optimisée de l'autonomie. Cette approche, axée sur des fonctions spécifiques, s'accompagne de l'introduction des appels vidéo simplifiés via Google Meet.

Google introduit une nouvelle fonction qui va rivaliser avec facetime

Les utilisateurs d’une variété de modèles de Google Pixel ont pu expérimenter une fonctionnalité inédite en bêta test. Lors d'un appel vocal, un bouton “Appel Vidéo” devient visible qui leur permet de démarrer un appel vidéo via Google Meet en touchant simplement cette option. Cette capacité à basculer vers un appel vidéo a été démontrée par l'expérience d'un utilisateur qui a pu inviter son interlocuteur à passer en mode vidéo sans effort.

Bien que cette fonctionnalité soit actuellement limitée à un petit groupe d'utilisateurs de Pixel, son potentiel est significatif. Cette transition simple et rapide vers les appels vidéo reflète un fonctionnement similaire à celle offerte par FaceTime sur les iPhone. Cette nouveauté propose une alternative solide à la plateforme d’Apple qui est la référence en matière d'appels vidéo intégrés sur iOS.

Cette initiative pourrait non seulement enrichir les interactions sur les dispositifs Android mais aussi encourager une dynamique de compétition constructive avec Apple en favorisant ainsi une évolution constante des technologies de communication vidéo. L'enjeu est de rendre ces outils toujours plus adaptés et faciles d'accès pour tous, peu importe le système d’exploitation.

Source : androidauthority