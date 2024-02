Le Google Pixel 8a serait bien plus endurant que son prédécesseur

Si l'on en croit une certification concernant un smartphone Google sans nom, mais qu'on pense être le Pixel 8a, ce dernier aurait droit à une batterie conséquente. Devant celle du Pixel 7a.



Comme la plupart des constructeurs de smartphones depuis quelques années, Google ne se contente pas de lancer un mobile par an, mais une série. On en dénombre 3 au total. Les deux hauts de gamme sortent en fin d'année, les derniers en date étant les Pixel 8 et 8 Pro, puis vient un modèle milieu de gamme plusieurs mois après estampillé “a”. Une formule qui permet à chacun d'y trouver son compte, les aficionados de la gamme Pixel n'ayant pas forcement besoin de dépenser beaucoup pour obtenir un bon smartphone.

Le successeur de l'excellent Pixel 7a est attendu pour mai 2024 au plus tôt, ce qui n'empêche pas d'en apprendre déjà sur le Pixel 8a à travers quelques fuites. Certaines ne dévoilent rien de spécial, comme celle qui révèle les fonds d'écran du mobile, d'autres nous laissent carrément voir le design du futur smartphone. Tout cela manque cependant de spécificités techniques, et c'est désormais chose faite. Enfin en théorie. Une certification repérée dans la base internationale UL Demko au Danemark parle d'un mystérieux smartphone Google sans nom.

La batterie du Pixel 8a pourrait gagner en capacité et facilement dépasser celle du Pixel 7a

Créé le 14 décembre 2023, le document mentionne le nom de code du modèle : GH2MB. L'information intéressante à retenir est la capacité de la batterie qui affiche 4 942 mAh. Une fois le smartphone dans les rayons, elle sera vendue comme étant de 5 000 mAh. Vu la date de la certification, il est probable qu'il s'agit là du Google Pixel 8a. Dans ce cas, il gagnerait fortement en autonomie si on le compare à son prédécesseur et sa batterie de 4 385 mAh.

À côté de ça, on s'attend à ce que le Pixel 8a propose un écran de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Google Tensor G3 et un rechargement rapide 27 W. Ses dimensions devraient être 152,1 x 72,6 x 8,9 mm. Il reste cependant une autre possibilité : la certification pourrait concerner le futur Pixel Fold 2, dont le design a déjà fuité.

Source : MySmartPrice