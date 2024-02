Le Pixel 8 n’aura bientôt plus peur de la pluie grâce à cette nouveauté d’Android 14

Les smartphones Google Pixel pourraient prochainement révolutionner l'interaction grâce à une fonctionnalité de sensibilité tactile adaptative, ajustant automatiquement la réactivité de l'écran en fonction de l'environnement, des activités ou de la présence d'un protecteur d'écran.

Dans le monde des smartphones, l'ajustement de la sensibilité tactile de l'écran est crucial pour assurer une interaction optimale. Des avancées significatives sont constamment réalisées dans ce domaine, comme le montre l'exemple du OnePlus Ace 2 Pro. Ce dernier intègre une technologie “Rain Touch Control“, qui permet une utilisation fluide même sous une pluie battante, surpassant ainsi des concurrents tels que l'iPhone 14 Pro, qui éprouve des difficultés à maintenir la réactivité tactile dans des conditions similaires.

La découverte de la fonction “toucher adaptatif” dans le code d'Android 14 QPR3 Beta 1 s'inscrit dans cette dynamique d'innovation, en proposant une solution potentiellement plus avancée. En ajustant automatiquement la sensibilité de l'écran aux conditions environnementales, Google pourrait offrir une solution plus complète, similaire à la technologie de OnePlus mais étendue à une variété de situations, y compris l'utilisation de protecteurs d'écran et d'autres activités spécifiques, marquant ainsi une évolution importante dans l'amélioration de l'interaction tactile sur les smartphones Pixel.

Le Pixel 8 n'aura bientôt plus peur de la pluie grâce à cette nouvelle fonctionnalité

La dernière mise à jour Android 14 QPR3 Beta 1 introduit une fonction “toucher adaptatif”, encore en phase de test, qui promet de révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur appareil. Cette technologie est conçue pour ajuster automatiquement la sensibilité de l'écran en tenant compte de l'environnement immédiat, des activités de l'utilisateur et de la présence d'un protecteur d'écran. Cette adaptation pourrait simplifier l'utilisation du téléphone dans des conditions diverses, comme avec des gants, sous une pluie battante ou lorsque l'écran est protégé.

Cette fonctionnalité a été repérée dans le code de la mise à jour, mais elle reste pour l'instant inactive. Cette découverte, faite par Android Police en explorant les fichiers système de la version beta, indique que Google travaille sur cette capacité d'ajustement automatique de la sensibilité tactile, même si elle n'est pas encore disponible pour les utilisateurs testant cette version.

Le Pixel 8 se démarque déjà par sa capacité à détecter un protecteur d'écran et suggérer l'activation d'un mode dédié. Avec l'ajout prévu de la sensibilité tactile adaptative, Google vise à affiner cette interaction, permettant par exemple une utilisation plus aisée et précise après une sortie de la douche avec les doigts encore humides, ou lors de la saisie sous la pluie, sans compromettre la réactivité de l'écran. Cette amélioration, accessible via un paramètre “Toucher adaptatif” dans les options d'affichage, préfigure une nouvelle ère de confort et de flexibilité pour les utilisateurs de Pixel.

Source : Android Police