Les Pixel 6 et Pixel 7 de Google ont un problème de surchauffe, cette application vide leur batterie

Les Pixel 6 et Pixel 7 de Google sont des smartphones pétris de qualités. Mais au gré des diverses mises à jour d’Android, ils continuent de poser de gros problèmes à leurs utilisateurs.

De l’avis des observateurs, les Pixel 6 et Pixel 7 sont des smartphones tout en subtilité, puissants et très maîtrisés. Cela dit, leurs lancements respectifs ne se sont pas déroulés sans accrocs, et maintenant de nombreux possesseurs de ces appareils font remonter des problèmes très gênants au quotidien. Reddit et divers sites spécialisés font actuellement écho d’un problème de surchauffe qui affecte de nombreux smartphones récents de Google.

À lire — Test Pixel 7a : Google peaufine sa recette

Sur Reddit, un utilisateur affirme : « mon Pixel 6 Pro et le Pixel 6 de ma femme surchauffent et usent la batterie depuis hier, et ils sont BRÛLANTS. La batterie perd 20 % en moins d’une heure sans rien faire ». Un autre membre partage une expérience identique : « j’ai mon Pixel 7 depuis quatre jours, et j’ai remarqué que le temps d’écran moyen est d’environ 4-5 heures en n’utilisant que les médias sociaux et en surfant un peu sur le Web, pas de jeux, pas d’applications intensives ».

Les Pixel 6 et Pixel 7 ont encore des problèmes de surchauffe et de surconsommation

Ce problème est assez commun chez les possesseurs de Pixel 7. Depuis la sortie du smartphone, de nombreux utilisateurs rapportent que l’autonomie de leur appareil ne dépasse pas, au mieux, les dix heures. C’est gênant, et surtout dangereux pour l’intégrité du smartphone, car la chaleur est la pire ennemie des composants électroniques. Par ailleurs, et de manière plus marginale, d’autres membres de la communauté affirment ne plus pouvoir utiliser la recharge sans fil.

Selon de nombreux utilisateurs, le problème viendrait de l’application Google, installée lors de la mise à jour du mois de mai 2023. Les ingénieurs de Google planchent très certainement sur une solution à ce problème de surchauffe et d’usure exagérée de la batterie des Pixel 6 et Pixel 7, mais en attendant qu’ils déploient une solution définitive, si vous êtes concernés par cette défaillance, vous pouvez désinstaller l’app Google, ce qui la fera revenir à une version antérieure et devrait faire disparaître le problème.