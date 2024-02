Un Pixel brule les mains de son utilisatrice, elle porte plainte contre Google

La gamme Pixel, malgré ses avancées technologiques, fait toujours face à des défis récurrents de surchauffe. Alors que Google propose des correctifs, une nouvelle plainte souligne la gravité du problème.

Les utilisateurs des Pixel 6 et 7 ont exprimé leur frustration face aux problèmes de surchauffe affectant leurs appareils. Des témoignages sur Reddit et d'autres plateformes spécialisées révèlent des cas où les téléphones deviennent extrêmement chauds, épuisant rapidement la batterie sans utilisation intensive. Ce phénomène n'est pas nouveau, avec des cas similaires remontant jusqu'au Pixel 5a, particulièrement lors de l'utilisation de la caméra.

Face à ces problèmes récurrents, Google a entrepris des démarches pour y remédier. Pour le Pixel 8, l'introduction d’une nouvelle technologie qui promet une meilleure gestion de la température, abordant ainsi directement le problème de surchauffe. En parallèle, une mise à jour récente côté serveur a visé à corriger ce souci spécifique sur les Pixel 6 et 7, montrant l'engagement du fabricant à chercher à résoudre ce problème. Cependant, malgré ces efforts une plainte récente met en lumière une facette plus sombre de ces problèmes.

Google fait face à une action en justice pour des problèmes de surchauffe du Pixel 6 Pro

Une plainte déposée aux États-Unis, auprès d'un tribunal de Californie, concerne la qualité de fabrication du Pixel 6 Pro et accuse Google de négligence pour avoir continué à vendre des appareils défectueux sans avertissement préalable. La plaignante, ayant acquis son téléphone pour 900 $ (environ 850 euros) chez Verizon Wireless, s'attendait à un appareil performant et fiable, conformément aux promesses de la marque. Cependant, son expérience décrite dans la plainte met en évidence un écart notable entre les attentes et la réalité, avec un appareil devenant excessivement chaud, au point de le rendre inutilisable pour des tâches quotidiennes.

Les incidents de surchauffe affectent plusieurs modèles de la gamme Pixel, y compris les Pixel 5a, 6 et 7, signalant un problème technique plus large chez Google. La demande urgente de rappel formulée par la plaignante souligne l'impératif pour l'entreprise d'adresser ces préoccupations de manière transparente et responsable. L'absence de réponse officielle de la marque à ce stade maintient le secteur des smartphones en suspens quant aux répercussions potentielles sur sa réputation et sur ses engagements envers la qualité et la satisfaction de ses utilisateurs.

Source : law360