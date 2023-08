Pixel 8 Pro : Google dévoile une image officielle du smartphone, voici à quoi il ressemble

Alors que le lancement officiel des Pixel 8 et 8 Pro n’est pas attendu avant le mois d’octobre, Google a mis en ligne une image de l’un des smartphones sur son site internet, dévoilant ainsi le design final de l’appareil.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’on sait à quoi vont ressembler les prochains Pixel 8 et 8 Pro, notamment grâce aux rendus partagés par le célèbre leaker OnLeaks. D’autres images avaient également fuité grâce à d’autres internautes, mais cette fois-ci c’est Google lui-même qui vient de dévoiler un cliché de son smartphone.

En effet, l’entreprise a mis en ligne par erreur une photo du Pixel 8 Pro sur sa page de promotion pour les “Abonnements et services Google”. Celle-ci a depuis été retirée, mais elle est restée assez longtemps pour être partagée sur les réseaux sociaux.

Le Pixel 8 Pro hérite du design du Pixel 7 Pro

Le texte alternatif de l’image indique qu’il s’agit d’une « personne prenant un appel sur un téléphone Pixel 8 Pro Porcelaine, le nom de la couleur blanche du smartphone. À son poignet, on remarque également qu’il porte une montre, et il s’agit ici très probablement de la Pixel Watch 2. En effet, des propriétaires de la première itération ont fait remarquer qu’elle paraissait bien plus fine, ce qui colle aux informations partagées dans des rapports antérieurs.

Comme nous le savions déjà, le Pixel 8 Pro héritera du design du Pixel 7 Pro précédent, mais peut tout de même relever quelques petits changements. Au niveau du module photo à l’arrière, les trois capteurs seront désormais logés dans la même « pilule », sans être séparés dans différents poinçons. D’ailleurs, ces capteurs ne seront plus les mêmes. Google prévoit d’utiliser un capteur principal Samsung GN2 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle IMX787 de 64 MP ainsi qu’un périscope GM5 de 48 MP offrant un zoom optique 5X.

On retrouve également sous le flash un tout nouveau capteur. Il s’agirait d’un capteur de température, qui pourrait bien remplacer votre thermomètre. Cela s’avèrera pratique pour déterminer la température de certaines surfaces, ou simplement de mesurer votre température corporelle lorsque vous avez de la fièvre.