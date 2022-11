Pixel 8 : les premiers détails de la fiche technique dévoilés un an avant l’annonce

Alors que le marché des smartphones vient à peine d’accueillir les récents Pixel 7 et 7 Pro, le fabricant américain prépare déjà l’arrivée des Pixel 8 et 8 Pro qui sortiront à la fin de l’année prochaine.

Près d’un an avant leur lancement officiel, on en sait déjà un peu plus au sujet des futurs smartphones haut de gamme de Google, les Pixel 8 et 8 Pro. En effet, nos confrères allemands de WinFuture rapportent que les deux appareils ont déjà été repérés sous les noms de code « Shiba » et « Husky », respectivement.

Pour rappel, les Pixel 7 et 7 Pro avaient, eux, été nommés « Panther » et « Cheetah », tandis que la Pixel Tablet répond au nom de code de « Tangor », et le fameux Pixel Fold « Felix ». Google préparerait même un nouvel appareil de milieu de gamme, « Lynx », le Pixel 7a.

Que sait-on des Pixel 8 et 8 Pro ?

Il est très tôt pour en savoir énormément au sujet des Pixel 8 et 8 Pro, puisqu’ils n’arriveront chez nous qu’à la fin de l’année prochaine, mais le code source de Google nous dévoile déjà quelques détails de leur fiche technique.

En effet, ce dernier confirme que les deux smartphones utiliseront bien une nouvelle puce Tensor G3, dont le nom de code est « zuma ». Celle-ci est fabriquée avec la nouvelle gravure Samsung 3 nm GAAFET, qui a été présentée il y a quelques semaines par le géant coréen. Ce SoC serait toujours équipé d’un modem 5G G5300 développé par Samsung, le même que l’on retrouve sur les actuels Pixel 7 et 7 Pro.

Enfin, on apprend que les smartphones seront livrés avec jusqu’à 12 Go de RAM, et qu’on retrouvera toujours des définitions similaires au niveau des écrans. “Shiba” sera livré avec une définition Full HD+ de 2268 x 1080 pixels tandis que le “Husky” offrira une définition de 2822 x 1344 pixels.

Il faudra encore probablement attendre plusieurs mois avant d’en savoir davantage au sujet des prochains appareils haut de gamme de Google. Pour l’instant, tous les yeux sont tournés vers les concurrents du fabricant américain, dont notamment Xiaomi qui va bientôt lever le voile sur les Xiaomi 13, ou encore Samsung, qui a avancé la date de lancement des Galaxy S23.