Google dévoile la Pixel Tablet qui arrivera en 2023… Adieu les Nest Hub ?

En plus de ses smartphones et de sa première montre connectée, Google a également levé le voile sur sa première tablette, qui ne devrait pas arriver avant l’année prochaine. Elle devrait être aussi performante que les Pixel 7.

Google a lancé lors d’une conférence aujourd’hui ses nouveaux smartphones haut de gamme Pixel 7 et Pixel 7 Pro, mais aussi la Pixel Watch, sa première montre connectée sous Wear OS 3.5. À la fin de l’événement, Google a également présenté un autre produit qui devrait arriver dès l’année prochaine : la Pixel Tablet.

Cela faisait déjà plusieurs mois que de multiples rapports indiquaient que le géant de Mountain View travaillait sur sa première tablette, et celle-ci semble enfin prête à faire son entrée sur le marché. Pour se démarquer de la concurrence, Google aurait pensé à tout : la tablette pourra être fixée magnétiquement à un dock, et faire office de Google Nest Hub.

La Pixel Tablet peut se transformer en Google Nest Hub

Comme le montre Google dans sa présentation, sa tablette adopte un format assez classique avec un écran de 11 pouces, quatre haut-parleurs et une caméra frontale placée sur la bordure horizontale pour des visioconférences de qualité. Cependant, la Pixel Tablet est surtout équipée de pins Pogo qui lui permettent de se fixer magnétiquement sur un socle que Google appelle le « Charging Speaker Dock ».

Comme son nom l’indique, ce dernier peut non seulement recharger la tablette, mais surtout lui permettre de profiter de haut-parleurs bien plus puissants. Une fois attachée, la Pixel Tablet se transforme donc en Google Nest Hub géant, ces écrans connectés propulsés par Google Assistant. La Pixel Tablet peut donc à la fois servir en mode portable, ou en tant que centre de contrôle pour votre maison connectée avec le dock.

On sait que la tablette pourra compter sur la même puce que les Pixel 7 et 7 Pro : la Tensor G2. Elle devrait également être compatible avec les stylets. La partie photo est assurée par une caméra unique de 8 MP à l’arrière. Il faudra encore patienter avant d’espérer pouvoir la tester, puisque Google annonce qu’elle ne sera pas disponible avant l’année prochaine, sans plus de précision.