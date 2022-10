Le prochain Pixel 7a pourrait bien être meilleur que le Pixel 7 en photo, une première

Google travaille sans surprise sur un nouveau Pixel 7a qui devrait arriver dès l’année prochaine, et bien que le lancement officiel n’ait pas lieu avant plusieurs mois, on en sait déjà plus au sujet de ses caractéristiques techniques.

Depuis plusieurs mois maintenant, nos confrères de chez 9to5Google surveillent le code source de Google à la recherche de nouveaux appareils Pixel. Après « Panther » et « Cheetah », les Pixel 7 et 7 Pro, on sait que le géant américain travaille également sur d’autres appareils. On retrouvera par exemple bientôt « Tangor », la Pixel Tablet, mais également « Felix », le fameux Pixel Fold qui a été repoussé à de nombreuses reprises.

Cependant, un autre appareil s’est montré jusqu’à présent très mystérieux, celui qui répond au nom de code « Lynx ». On pensait jusqu’à présent qu’il s’agissait d’un Pixel 7 Ultra, mais 9to5Google semble penser qu’il s’agit en fait d’un Pixel 7a. Ce dernier pourrait bien être très différent des modèles précédents, puisqu’il bénéficierait d’une fiche technique assez haut de gamme.

Le Pixel 7a promet d’être une révolution en photo

Alors que Google s’était par le passé contenté d’une seule caméra sur ses Pixel de la série A, avant d’adopter deux caméras depuis le Pixel 4a 5G, le prochain Pixel 7a pourrait être équipé de trois caméras. Ces dernières promettent même d’offrir une configuration encore plus intéressante que sur le Pixel 7.

En effet, le développeur Kuba Wojciechowski avait déjà repéré que le smartphone allait cette fois-ci hériter de la caméra principale du Pixel 7, un Samsung GN1 de 50 MP. On retrouvera également un second capteur téléobjectif IMX787 de 64 MP très grand, puisqu’il mesure 1,3 pouce. Enfin, l’ultra grand-angle sera assuré par un capteur IMX712 de 13 MP, et on retrouvera le même capteur pour les selfies. Avec une telle configuration photo, le Pixel 7a pourrait bien pour la première fois être plus polyvalent que le Pixel 7 haut de gamme.

D’ailleurs, comme c’était le cas cette année, le Pixel 7a devrait aussi hériter de la nouvelle puce Tensor G2 de Google. Bien qu’elle ne soit pas aussi puissante que les processeurs de Qualcomm, elle permettrait au Pixel 7a de faire partie des smartphones les plus performants de son segment. On sait également que Google pourrait utiliser de la céramique pour son smartphone, et il devrait enfin être compatible avec la recharge sans fil.

Avec autant de changements majeurs, on imagine que Google va devoir significativement augmenter le prix de son smartphone. Ce dernier pourrait pour la première fois franchir la barre des 500 euros, voire des 600 euros.

Source : 9To5Google