Pixel Watch 2 : on sait presque tout sur la montre de Google juste avant son lancement

Google devrait lancer sa Pixel Watch de deuxième génération plus tard dans l'année, en même temps que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, mais avant ça, une fuite vient de dévoiler presque tout ce qu’il fallait savoir au sujet de sa fiche technique.

La Pixel Watch n’a pas été ce qu’on pourrait appeler une montre connectée révolutionnaire. À sa sortie, celle-ci ne disposait pas de certaines fonctionnalités les plus populaires déjà disponibles dans d’autres appareils, et il aura finalement fallu attendre des mises à jour avant que Google ne corrige le tir.

La montre souffrait également d’autres défauts, dont notamment une autonomie assez faible ou encore un processeur assez peu puissant. Cependant, tout cela devrait changer avec la prochaine génération.

La Pixel Watch 2 va utiliser un nouveau processeur signé Qualcomm.

Selon Android Authority, un nouveau chipset alimentera la prochaine itération de la pièce d'horlogerie de la société américaine. D’après le rapport, l’ancienne puce Exynos 9110, introduite en 2018, sera remplacée sur la prochaine Pixel Watch par le Snapdragon W5 Gen 1, l’un des processeurs les plus récents de Qualcomm. Cela confirme donc ce qu’avançait une rumeur précédente.

Il s’agirait bien du W5 Gen 1 standard et non du W5+ Gen 1 qui est livré avec un coprocesseur QCC5100 dédié. Google a apparemment opté pour la variante non-Plus parce qu'il voulait utiliser son propre coprocesseur NXP comme dans la Pixel Watch originale.

Grâce à cette nouvelle puce gravée en 4 nm, on devrait assister à d’importants gains de performances et d’efficacité, ce qui améliorera considérablement l’autonomie de la montre. Le Snapdragon W5 Gen 1 prend également en charge des fonctionnalités de faible consommation d'énergie tels que le sommeil profond et l'hibernation, ce qui contribuera à améliorer la durée de vie de la batterie.

D’ailleurs, en parlant de batterie, la Pixel Watch 2 serait dotée d'un accumulateur de 306 mAh (typique), soit une augmentation de 4,1 % par rapport à la batterie de 294 mAh dont était équipée la Pixel Watch originale.

La Pixel Watch sera dotée d’un écran amélioré

Le rapport affirme également que la Google Pixel Watch 2 aura des bords noirs massifs comme son prédécesseur, mais la smartwatch sera cette fois-ci équipée d'un écran OLED circulaire de 1,2 pouce d'une définition de 384 x 384 pixels provenant de Samsung Display au lieu de BOE. La récente Galaxy Watch 6 aurait donc toujours une avance dans ce domaine. Bien que le design ne soit pas amélioré, on devrait tout de même profiter d’un écran de meilleure qualité.

La Pixel Watch 2 sera également équipée d’une puce UW (Ultra WideBand), ce qui pourrait permettre à la Pixel Watch 2 d'être utilisée pour la recherche précise d'appareils, le déverrouillage de voitures à l'aide de la clé de voiture numérique et le transfert transparent de la lecture de médias vers une tablette Pixel ancrée ou un futur haut-parleur Nest équipé de la bande ultra-large (UWB). On sait que Google prépare son propre rival du AirTag d’Apple, donc l’arrivée de l’Ultra WideBand sur la montre est une bonne nouvelle.

En outre, la Google Pixel Watch 2 fonctionnera sous Wear OS 4, basé sur Android 13, avec des thèmes dynamiques et prendra en charge les mises à jour transparentes, ce qui serait une première pour une smartwatch. En d’autres termes, il ne sera plus nécessaire de redémarrer la montre pour effectuer une mise à jour logicielle.

Enfin, le rapport confirme également les rumeurs antérieures selon lesquelles la variante LTE de l'appareil porte le nom de code “Eros”, tandis que le modèle Wi-Fi s'appelle “Aurora”. Malgré les spécifications mises à jour, la Pixel Watch 2 pourrait conserver certains aspects de son prédécesseur, notamment le design.

Source : Android Authority