Fairphone 5 : on connaît le prix et les spécifications du smartphone durable et écocitoyen

Voici toutes les informations disponibles concernant le tout nouveau smartphone durable et écocitoyen, le Fairphone 5.

Tout comme ses prédécesseurs, le FairPhone 5 sera un smartphone facile à réparer grâce à sa conception modulaire. Vous aurez ainsi la possibilité de commander directement sur le site de la marque l’un des onze modules qui composent l’appareil. Vous trouverez nombre de guides et de tutoriels dans la rubrique assistance pour vous accompagner dans la réparation de votre téléphone, si vous souhaitez le réparer par vous-même. Malgré sa durabilité et sa réparabilité, nous savons bien que le prix de vente et les performances de l'appareil seront les critères d'achat les plus importants.

En ce qui concerne les spécifications techniques, le FairPhone 5 sera propulsé par un Qualcomm QCM6490, un SoC à huit cœurs qui, selon son fabricant, est « spécialement conçu pour les applications IoT industrielles et commerciales telles que les téléphones et autres appareils industriels tropicalisés, « les kiosques, et les scanners industriels », par exemple. Avec une fréquence maximale de 2,7 GHz, il devrait offrir des performances équivalentes au niveau du Snapdragon 778G 5G que l'on retrouve chez Poco, par exemple.

Le Fairphone 5 sera encore plus modulaire et bénéficiera de huit ans de mises à jour

Le Fairphone 5 disposera d’un écran OLED de 6,46 pouces de diagonale avec une définition de 2770 x 1224 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il ne sera vendu qu’avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, une limitation compensée par la présence d’un port microSD. L’appareil accueillera deux capteurs à 50 Mpx et la caméra selfie offrira la même résolution. La batterie disposera d’une capacité de 4200 mAh, et les utilisateurs auront droit au Bluetooth 5.2 et au WiFi 6E. Le châssis sera certifié IP55, contre la poussière et les projections d’eau.

Le Fairphone 5 bénéficiera de huit ans de mises à jour majeures d’Android 13 et de correctifs, un suivi très long que bien peu de fabricants de smartphones peuvent se vanter d’offrir. Le Fairphone 5 devrait être présenté dès le 31 août. Les clients intéressés devront choisir parmi trois robes différentes : gris, bleu clair ou transparent. L’inflation ayant aussi frappé chez Fairphone, on notera que le Fairphone 5 serva vendu 20 % plus cher que le Fairphone 4, à 699 €.

Source : Win Future