Pixel 7a : un prototype est déjà en vente sur eBay, des semaines avant son lancement

Google n’a jamais vraiment réussi à garder ses futurs appareils secrets, et certains d’entre eux se retrouvent même en vente sur Internet bien avant leur sortie officielle. Le Pixel 7a n’a pas échappé à la règle.

Les Pixel 6a avait été vendu avant l’heure, et un prototype du Pixel 7 s’était lui aussi retrouvé mis aux enchères sur eBay. C’est désormais au tour d’un prototype du prochain Pixel 7a de se retrouver en vente avant le lancement officiel du smartphone.

Ce n’est pas exactement la première fois que nous avons l’occasion de voir le Pixel 7a se balader dans la nature. Il y a quelques jours, le smartphone avait été photographié par l’un de nos confrères au Vietnam, ce qui a pu nous permettre de confirmer une bonne partie de la fiche technique du smartphone.

Le Pixel 7a déjà vendu aux enchères sur eBay

Le Google Pixel 7a a été mis aux enchères sur eBay avec un tarif de base de 1650 dollars, mais l’annonce a depuis été clôturée sans aucune offre, apparemment à la demande du vendeur. Puisqu’il s’agit d’un prototype, on peut relever que le logo présent au dos n’est pas celui de Google, mais il s’agit ici d’un autre logo apposé sur les appareils destinés à des tests internes.

Selon la description, l'appareil ne s'allumait pas et ne démarrait qu'en mode fastboot, car Google l’a probablement bloqué à distance. Cela signifie qu'un acheteur ne pourra pas glaner beaucoup d'informations sur cet appareil en particulier. Ce Pixel 7a semble utiliser 8 Go de RAM LPDDR5 de Samsung et 128 Go de stockage de SKHynix.

Pour rappel, le Pixel 7a serait doté d'un écran FHD+ 90Hz de 6,1 pouces et d'un design général hérité du Pixel 7 de base. Il sera propulsé par la puce Tensor G2, que l’on retrouve déjà dans les Pixel 7 et 7 Pro. Les consommateurs pourraient trouver un capteur Sony IMX787 de 64 MP et un capteur ultra-large IMX712. En outre, le Pixel 7a semble prendre en charge la charge sans fil 5W, une fonctionnalité absente sur le Pixel 6a. Il s’agirait donc du premier smartphone de milieu de gamme de Google capable d’être rechargé sans-fil.