Pixel Fold ou Pixel 7a ? Google s’apprête à lancer un nouveau smartphone sur le marché

À en croire Android Police, le régulateur des télécoms américain aurait approuvé la sortie d’un smartphone de Google. Ce dernier ne devrait donc pas tarder à être proposé à la vente au pays de l’Oncle Sam, mais on ne sait pas s’il s’agira du très attendu Pixel Fold ou du non moins désirable Pixel 7a.

Google a déposé des demandes de conformité pour des numéros de modèles tels que GWKK3, GHL1X, G0DZQ ou encore G82U8. Selon nos confrères, le rapport laisse penser que tous les appareils partagent un même circuit imprimé, et que l’un d’entre eux au moins supportera la 5G mmWave. Mais de quels modèles de Pixel s'agit-il ?

Difficile dans ces conditions d’émettre la moindre opinion. Tout juste peut-on imaginer qu’il s’agit plus probablement du Pixel 7a, ne serait-ce que par la fabrication de l’écran pour le smartphone pliable de Google, le Pixel Fold donc, est plus complexe et plus longue. La rumeur court selon laquelle, la dalle ne sortira des usines qu’à partir du troisième trimestre 2023.

Le Pixel 7a ou le Pixel Fold va très bientôt être proposé sur le sol américain

Le processus de production du Pixel 7a est, en revanche, bien mieux maîtrisé, car son design devrait être très proche du Pixel 7. Tout porte ainsi à croire qu’il n’apportera, en apparence tout du moins, pas de bouleversement par rapport à son devancier. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Nous le disions en effet dans nos colonnes, le Pixel 6a est un petit smartphone qui a presque tout d’un grand.

Le célèbre Youtubeur Dave2D a dévoilé le Pixel Fold sous toutes les coutures. Le design du smartphone pliable de Google n’a donc presque plus de secret pour personne. Il semblerait ainsi que la compagnie ait fait des choix esthétiques permettant de réduire les coûts de production. Cela dit, l’appareil pourrait être proposé au même prix que le Galaxy Z Fold 4 de Samsung. On peut raisonnablement penser que malgré un design moins attractif, la différence avec les autres téléphones de ce type se fera au niveau des composants internes, des fonctionnalités ou de l’expérience utilisateur.

