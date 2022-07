Pixel 7 : Google travaillerait sur une version Ultra encore plus performante en photo

Les Pixel 7 et 7 Pro ne sont pas attendus avant le mois d’octobre prochain, mais les smartphones n’ont désormais presque plus aucun secret, puisqu’un développeur a réussi à mettre la main sur le code source de leur logiciel. Un appareil encore plus puissant serait en préparation.

Quelques semaines après avoir dévoilé tout ce qu’il fallait savoir sur le Nothing Phone (1) grâce aux informations trouvées dans le code source de Nothing OS, le développeur Kuba Wojciechowski a cette fois-ci réussi à mettre la main sur celui de Google. Grâce lui, on sait désormais tout de la partie photo des deux smartphones, mais également de la tablette de Google, la Pixel Tablet, et du premier appareil pliant de la société.

Cela faisait maintenant plusieurs mois que nous entendions parler d’une tablette de Google qui sera compatible avec un stylet. D’après le code source, elle porte le nom de code « T6 », et utilise deux capteurs photo IMX355 à l’arrière, le même capteur de 8 MP que l'on retrouve à l’avant du Pixel 6. De son côté, le premier smartphone pliable de la société, au nom de code « Pitpit » ou « Passport », va utiliser le même capteur de 50 MP que les Pixel 6, le Samsung GN1. Il sera accompagné du capteur IMX363 du Pixel 6a, mais également d’un capteur IMX386 de 12 MP, l’ultra grand-angle du Pixel 6. La partie selfie est assurée par un IMX355 de 8 MP. Il sera donc moins bon en photo que le Pixel 6, mais devrait tout de même offrir des clichés très intéressants.

La partie photo des Pixel 7 et 7 Pro n’a plus aucun secret

Comme l’avaient laissé entendre les rapports précédents, les Pixel 7 et 7 Pro, nommés « C10 » et « P10 », vont tous deux hériter de la configuration photo de leur prédécesseurs. En effet, on retrouvera bien sur le Pixel 7 un capteur principal Samsung GN1 de 50 MP et un IMX386 de 12 MP pour l’ultra grand-angle.

Le Pixel 7 Pro utilisera lui trois capteurs : un Samsung GN1 de 50 MP, un ultra grand-angle IMX381 de 12 MP, et un nouveau téléobjectif, un Samsung GM1. Pour rappel, le Pixel 6 Pro utilisait lui le célèbre IMX586 de 48 MP, mais le développeur semble penser que les performances du nouveau capteur seront très similaires.

Du côté des selfies, on retrouvera un nouveau Samsung 3J1 de 11 MP sur les deux appareils, ce qui corrobore les rapports précédents qui annonçaient que le Pixel 7 serait enfin capable d’enregistrer des vidéos en 4K avec la caméra frontale.

Un Pixel 7 Ultra a également été repéré dans le code source de Google

Étrangement, un troisième appareil est référencé. Nommé « Lynx », ou « L10 », il s’agirait d’un smartphone Pixel encore plus premium, probablement une version Ultra. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de ce nouveau smartphone. En effet, nos confrères de 9to5Google avaient déjà découvert que Google planchait sur un autre appareil équipé d'un écran différent des deux autres modèles.

Grâce à Kuba Wojciechowski, nous savons désormais que ce Pixel 7 Ultra serait équipé du même capteur principal Samsung GN1 de 50 MP, mais utiliserait un second capteur IMX787 haut de gamme. L’IMX787 est un capteur de 64 MP très grand, puisqu’il mesure 1,3 pouce, soit plus que les autres capteurs de 64 MP du marché.

C’est donc la première fois qu’un smartphone de Google serait équipé de deux capteurs aussi grands, ce qui permettra au smartphone d’être très performant dans toutes les conditions de luminosité. Le développeur nous apprend également que le Pixel 7 Ultra miserait sur un nouveau capteur IMX712 de 13 MP pour la partie selfie, qui pourrait lui aussi être plus performant que la caméra de 11 MP des Pixel 7 et 7 Pro.

D’après lui, « Lynx » ne serait qu’un appareil de test que Google utilise pour évaluer les performances photo de ses smartphones, mais la sortie d’une version Ultra après les Pixel 7 et 7 Pro n’est pas à exclure. On imagine qu’un appareil pourrait ravir les fans, puisque les Pixel ont pris l’habitude d’utiliser de vieux capteurs présents sur le marché depuis plusieurs années. Quoi qu'il en soit, nous en saurons probablement davantage rapidement à mesure que nous approcherons du lancement officiel.