Pixel 6 : le scanner d’empreintes passe sous l’écran, Google opte pour un haut-parleur classique

Google s'est finalement décidé à installer le scanner d'empreintes du Pixel 6 sous son écran. Alors que le Pixel 5 le plaçait à l'arrière, son successeur rejoint ainsi les rangs des meilleurs flagships actuels. Autre amélioration notable : la firme de Mountain View a lâché le haut-parleur sous l'écran pour lui préférer une disposition plus classique.

Il y a deux jours, Google nous a fourni les premières informations officielles concernant le Pixel 6. L'occasion de découvrir en détail son design, mais aussi son tout nouveau processeur maison baptisé Tensor ainsi que les fonctionnalités Android 12 dont il bénéficiera. Il s'agit d'une stratégie étonnante de la part de la firme, tandis que la sortie de son flagship n'est pas prévue avant l'automne 2021. Qu'à cela ne tienne, elle n'est visiblement pas avare en informations.

En effet, le constructeur a confirmé à nos confrères de The Verge certains détails ayant fuités au cours des derniers mois. En mars de cette année, plusieurs sources pointaient du doigt la présence du scanner d'empreintes sous l'écran du smartphone, a contrario d'à l'arrière comme c'est le cas sur le Pixel 5. Ce sera bel et bien le cas, selon les dires de Google. En revanche, ce dernier n'a pas donné d'information quant à la nature du dispositif.

Google revient à une disposition classique du haut-parleur sur le Pixel 6

On ne sait donc pas encore si ce scanner d'empreintes est optique ou à ultrasons. Néanmoins, il est plus probable que Google ait opté pour la première option, si l'on s'en réfère au code source d'Android 12. Dans ce dernier, on retrouve la mention “HBM” pour “High Brightness Mode” (mode haute luminosité), qui est utilisé pour augmenter la précision des scanners d'empreintes optiques.

En outre, ce n'est pas là la seule modification que l'on verra sous l'écran du Pixel 6. Alors que son prédécesseur présentait un haut-parleur à cet endroit, Google a finalement décidé de revenir à un design plus conventionnel. Le constructeur semble avoir entendu les plaintes des utilisateurs, nombreux à rapporter que l'ancien dispositif était trop bruyant et trop peu précis dans sa diffusion du son.

