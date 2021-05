Pixel 6 : Google veut améliorer l’écran de ses smartphones

Google nourrit de grandes ambitions pour ses futurs smartphones Pixel. D'après une offre d'emploi, le géant de Mountain View souhaite améliorer la qualité d'écran de ses téléphones. Le Pixel 6 pourrait être le premier smartphone de la marque à profiter de mystérieuses optimisations.

Le Pixel 6, le prochain porte étendard de Google, continue de faire parler de lui. Nos confrères de SmartDroid viennent en effet de tomber sur une offre d'emploi laissant supposer que Google cherche à améliorer l'écran de ses futurs téléphones.

Sur le site Google Jobs, l'entreprise explique rechercher un individu pour rejoindre l'ancienne équipe HTC à Taïwan. Pour mémoire, Google s'est emparé d'une grande partie de la division design de chez HTC en 2018. Le géant avait déboursé 1,1 milliards de dollars pour s'offrir 2000 ingénieurs basés à Taipei.

Google cherche un ingénieur pour améliorer l'écran de ses smartphones

Dans l'annonce, Google recherche un ingénieur hardware capable de travailler sur la couleur d'affichage des écrans de nombreux produits électroniques. Google demande d'ailleurs “une expérience directe avec la gestion des couleurs du panneau d'affichage” et précise : “vous serez responsable de vous assurer que la gestion des couleurs d'affichage et les fonctionnalités d'affichage répondent aux spécifications et aux objectifs du produit. Cela implique des mesures objectives des écrans du produit et peut impliquer la réalisation d'études et d'expériences de couleur pour quantifier les préférences de l'utilisateur”.

Plus loin, Google laisse entendre qu'il souhaite améliorer l'écran de ses futurs appareils, dont les smartphones. “Obtenez une qualité équivalente ou supérieure à celle des produits existants du catalogue de Google” demande le géant de la recherche dans l'annonce. D'après SmartDroid, il est bien possible que Google cherche à doper sa division hardware consacrée aux écrans. L'un des premiers appareils à être concerné par ces améliorations ne serait autre que le Pixel 6. Evidemment, d'autres terminaux, dont les PixelBooks ou les enceintes Nest avec écran, pourraient aussi être concernés.

Pour rappel, les Pixel 6 ne sont pas attendus avant l'automne 2021. La gamme devrait se distinguer grâce à l'intégration d'un SoC maison conçu avec Samsung et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. On vous en dit plus dès que possible sur les Pixel 6. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SmartDroid