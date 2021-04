Google va sûrement présenter le Pixel 5a ou la Pixel Watch à sa conférence I/O 2021

La conférence Google I/O pourrait être l’occasion d’avoir un premier aperçu officiel du Pixel 5a ou de la Pixel Watch. Sundar Pichai, le PDG de la firme de Mountain View, a en effet affirmé que de grosses annonces seront faites durant l’événement, sans donner plus de détails. Les rumeurs parlent également du SoC Whitechapel, qui devrait propulser le Pixel 6.

Ces derniers temps, le Pixel 5a et la Pixel Watch ont tous deux eu droit à leur lot de rumeurs, ce qui indique généralement une sortie prochaine. Chacun a par ailleurs sa date de lancement théorique : le 11 juin 2021 pour le smartphone et octobre 2021 pour la montre connectée. Mais il se pourrait que cette échéance soit finalement avancée. En effet, à l’occasion du bilan financier Q1 d’Alphabet, la société mère de Google, son PDG a révélé que l’on devrait s’attendre à « des nouvelles et annonces importantes sur [ses] produits » lors de la conférence I/O du 18 au 20 mai 2021.

Il n’en fallait pas plus pour que les théories fusent. Sundar Pichai n’a fourni aucun détail supplémentaire, mais il est probable que la grosse annonce de l’événement soit le Pixel 5a, qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Google a déjà confirmé son existence et, de plus, la conférence sera également l’occasion pour la firme de présenter Android 12. Mais ce n’est pas tout. Les Pixel 3a et Pixel 3 a XL ont eux aussi été dévoilés lors de l’I/O de 2019. Il semble donc logique que le Pixel 5a suive le même chemin que son prédécesseur.

Autre possibilité : la Pixel Watch

Il est donc très probable que le Pixel 5a soit l’annonce majeure dette I/O 2021, mais il est également possible qu’un autre produit très attendu soit présenté durant la conférence : la Pixel Watch. Bien que son lancement est en théorie prévu pour plus tard dans l’année, Google pourrait donner un premier aperçu de sa première montre connectée et dévoiler de plus amples informations au fil des mois. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de fuites ont eu lieu sur le sujet, pour une sortie si proche.

Enfin, la dernière hypothèse se porte sur le SoC maison de Google, au nom de code Whitechapel, dont le développement a démarré en 2020 et qui pourrait équiper le Pixel 6. Apple ayant lancé son ARM l’année dernière, et Xiaomi ayant annoncé sa nouvelle puce il y a peu de temps, le constructeur pourrait décider de rentrer dans la danse pour rester à hauteur de ses concurrents. Pour l’heure, tout cela n’est qu’au stade de prévision. Les réponses arriveront à partir du 18 mai, au commencement de la conférence I/O 2021.

