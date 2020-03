Les Pixel 5 pourront enfin filmer en 4K à 60 IPS selon Google Camera !

La version 7.4 de Google Camera a fuité. Cette mouture de l’application dédiée à la photographie des Pixel a été décortiquée et révèle l’arrivée prochaine d’un mode de prise de vue en vidéo en 4K à 60 images par seconde. Une arrivée qui pose une question : quel Pixel sera capable d’une telle prouesse ? Et s’il fallait regarder dans le futur pour avoir une réponse…

Google améliore régulièrement les fonctionnalités de ses Pixels grâce aux mises à jour des applications dédiées. Parmi ces applications se trouve « Google Camera » qui pilote les appareils photo de tous les smartphones de la marque. Aujourd’hui, les propriétaires d’un Pixel récent profitent de la version 7.3 de Google Camera. Mais une nouvelle version est déjà en cours de développement. Elle est numérotée 7.4.

Cette version n’a pas encore été déployée sur le Play Store à destination des Pixel. Cependant, elle a déjà fuité sur le web. Elle a été dénichée par XDA Developers qui l’a décortiqué pour en découvrir quelques secrets. La principale découverte du site indien est la présence d’un nouveau mode pour la prise de vue vidéo. Les Pixel compatibles seront en mesure de filmer en Ultra HD (ou 4K) à 60 images par seconde. Les flagships actuels montent justement à 60 IPS en 4K. L’arrivée de ce mode est donc assez logique.

Aucun Pixel actuel n’est pas compatible avec ce mode !

Mais quel Pixel sera en mesure de filmer en 4K à 60 images par seconde parmi les Pixel ? Jusqu’à présent, tous les Pixels sont bridés à 30 images par seconde quand ils filment en Ultra HD, même les tout récents Pixel 4 et Pixel 4 XL. Officiellement, la raison est simple : personne ne filme en 4K à 60 images par seconde. Dans un message posté sur Twitter en octobre dernier, la firme explique que tout le monde préfère le 1080p. Et c’est sur ce mode que la firme s’est concentrée. Officieusement, c’est parce que la bande passante disponible n’est pas suffisante.

Alors, si le Pixel 4 n’est techniquement pas compatible avec ce mode de prise de vue, pourquoi l’intégrer dans Google Camera ? La réponse est à chercher dans une boule cristal (pas celle de Dragon Ball, évidemment) : le prochain flagship de Google en sera sans doute capable. Et ce flagship est le Pixel 5 dont les rumeurs parlent depuis quelques semaines et qui devrait être officialisé après la rentrée, comme toujours. Et d’ici là, Google aura tout le loisir de peaufiner son discours pour expliquer pourquoi ce qui était inutile pour le Pixel 4 sera un argument choc pour le Pixel 5.

