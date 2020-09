Pixel 4a 5G : la fiche technique a fuité, il est très proche du Pixel 5

Le Pixel 4a 5G se dévoile. Quelques jours avant le lancement, une fuite est venue lever le voile sur la fiche technique complète du smartphone. Comme prévu, il s'annonce très proche du Pixel 5. En parallèle, un revendeur britannique a mis en ligne des rendus officiels montrant le milieu de gamme dans les détails.

Fidèle à ses habitudes, Roland Quandt, journaliste chez Winfuture, a dévoilé la fiche technique intégrale du Pixel 4a 5G avant sa sortie. Plus haut de gamme que le Pixel 4a version 4G LTE, le smartphone se distingue notamment par un double capteur photo dorsal et un écran plus spacieux.

Voici les premiers rendus officiels du Pixel 4a 5G

D'après les informations de Quandt, le Pixel 4a 5G est construit autour d'un écran AMOLED de 6,2 pouces (2 340 x 1 080 pixels) avec un poinçon. De son côté, le Pixel 4a 4G est recouvert d'une dalle de 5,81 pouces. Il est alimenté par le SoC Snapdragon 765G couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Google confie l'autonomie à une batterie de 3 800 mAh compatible avec la recharge rapide 18W. Là encore, il se démarque du Pixel 4a, qui est doté d'une batterie de 3140 mAh et d'un chipset Snapdragon 730G.

Côté photographie, Google opte pour un double capteur photo dorsal composé d'un objectif 12,2 mégapixels (f/1.7) accompagné d'un module de 16 mégapixels (f/2.2). Dans le trou dans l'écran, on trouve un capteur selfie de 8 mégapixels (f/2.0). Le Pixel 4a 5G est donc très proche du Pixel 5. Le flagship se distingue uniquement du milieu de gamme par son écran 90 Hz, 8 Go de mémoire vive, sa batterie de 4080 mAh, la certification IP68 et la compatibilité avec la recharge sans fil par induction. On notera que le set up de l'appareil photo est identique à celui du Pixel 4a 5G.

Pour se faire une idée plus précise du design du Pixel 4a 5G, on vous invite à consulter les rendus officiels mis en ligne par John Lewis, un revendeur britannique, ci-dessus. Visuellement, le smartphone est aussi très similaire au Pixel 5.

Pour rappel, Google devrait présenter le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 dès le mercredi 30 septembre 2020. Le Pixel 4a 5G sera commercialisé à 499€ en France. De son côté, le Pixel 5 grimpera à 629 euros. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Winfuture