Pixel 5 et 4 : un bug ramène l’interface de Google Assistant à l’âge de pierre

De nombreux retours d’utilisateurs des Pixel 5, 4a 5G, 4a et Pixel 4 rapportent un bug étrange de l’interface de Google Assistant qui repasse sans raison apparente à des versions bien antérieures. Le problème, vraisemblablement lié à un bug sur les serveurs de Google, semble en cours de résolution.

On l’oublie facilement, mais l’interface de Google Assistant sur les smartphones Android a beaucoup changé depuis le lancement de l’assistant en mai 2016. Pour essentiellement devenir bien plus discret et compact dans ses dernières itérations, de sorte que la présentation visuelle de l’assistant reflète sa capacité à comprendre le contexte – l’application, la page, ou le service que vous consultez lorsque vous invoquez Google Assistant.

La toute dernière version disponible sur les Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5 est ultra compacte sur le bas de l’appareil, avec un effet de transparence. Or depuis quelques heures, les utilisateurs des derniers smartphones Pixel rencontrent un bug étrange qui provoque l’affichage de versions plus anciennes de l’interface de Google Assistant. Pour s’en rendre compte, il faut soit faire un swipe depuis le coin de l’écran ou invoquer « hey Google ».

Si vous êtes touché par le problème, vous verrez alors s’afficher les réponses en plein écran. Et ce n’est pas tout : plus rien ne se passe sur le smartphone du point de vue de la reconnaissance, du coup les commandes sont plus lentes à être comprises et mettent plus de temps à déboucher sur des résultats. Exit également la conversation continue qui vous permet de donner plusieurs ordres à la suite à Google Assistant. 9to5Google remarque que sur les appareils touchés, la page Conversation Continue ne montre plus de smartphones dans la liste des appareils.

Alors que les autres Chromecast et enceintes sont bien listées. Tout indique que le soucis provient des serveurs de Google et non d’un problème réel sur les appareils touchés. Pour l’heure il n’y a pas de solution sinon prendre votre mal en patience. Vous pouvez également tenter de changer de langue si vous en maîtrisez une autre, comme l’anglais ou l’espagnol, histoire de retomber dans certains cas sur une interface plus moderne.

